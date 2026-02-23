Josep Oliu, en la gala Premios Empresa del Año Banc Sabadell: "Superamos la opa para seguir sirviendo a Catalunya con personalidad propia"

Hace cuatro meses el Banc Sabadell lograba triunfar ante el BBVA y truncar la opa que amenazaba con acabar con más de 100 años de autonomía del banco de origen catalán. "Quiero agradecer a todos los accionistas y clientes por la confianza para supera la opa y continuar un proyecto que servie a la sociedad catalana con personalidad propia", ha manifestado su presidente, Josep Oliu, este lunes en una nueva edición de la gala de los Premios Empresa del Año Banc Sabadell, coorganizados con EL PERIÓDICO.

El flamante vencedor de una de las pugnas bancarias más destacadas da la última década ha considerado que su victoria permitirá seguir contribuyendo a cultivar el tejido empresarial. Un tejido empresarial repleto de proyectos "ambiciosos, con cultura del esfuerzo, sin miedo de salir de la zona de confort, que cuidan del cliente y crean riqueza y ocupación", según ha destacado.

"Un país se mide por la capacidad competitiva de su entramado empresarial y Catalunya lo tiene, hoy tenemos múltiples ejemplos en la sala", ha comentado desde la sala noble del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. "Muchos de ellos son clientes del Banc Sabadell, ¡espero que todos!", ha bromeado.

La presente edición Premios Empresa del Año ha contado con 300 asistentes, entre ellos el president de la Generalitat, Salvador Illa, y reconocido a corporaciones como Estrella Damm, Grupo Sifu o Tous, así como proyectos emergentes, como Ocean Ecostructures o Superlativa Botanicals, familiares, como Focus, o industriales, como RobSurgical, entre otros.

El presidente del Banc Sabadell ha valorado su "espíritu emprendedor" y su capacidad para "vencer contratiempos, mirar el entorno para seguir avanzando y no rendirse ante los problemas", según ha afiramdo. Aptitudes de las que ellos mismos pretenden hacer pedagogía y que han sido claves para poder imponerse al BBVA durante la opa. "Nos permiten estar aquí después de casi 125 años de historia", ha afirmado el presidente de una entidad fundada en 1881.

El líder bancario ha reivindicado la figura del empresario, ha puesto en valor el riesgo que asumen cada día con sus proyectos y ha alabado el valor que aportan con su trabajo. "Su rol es esencial para el progreso de la sociedad, es impresicindible reconocérselo", ha afirmado. Oliu ha aprovechado su intervención para agradecer al presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, y todo su equipo por organizar una nueva edición de los Premios Empresa del Año.