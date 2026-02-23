Javier Moll: "El futuro de Catalunya pasa por el acierto y la determinación de los empresarios"

"El futuro de Catalunya pasa por el acierto y la determinación de los empresarios". Con esta declaración, el presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, ha puesto en valor la cultura empresarial catalana, sustentada en pilares como "el trabajo bien hecho, la perseverancia, el sentido estratégico y la capacidad de reinventarse en función de la realidad social y de las necesidades de cada nueva generación".

Durante su discurso de bienvenida en la gala de los Premios Empresa del Año Banc Sabadell, coorganizados con EL PERIÓDICO, en el Palauet Casades, Javier Moll ha resaltado que, fruto de su vocación transformadora, Catalunya disfruta hoy de una estructura económica sólida y diversificada, que avanza con fuerza y que registró un crecimiento del 2,7% el último ejercicio, por encima de la media estatal. Para consolidar este liderazgo, considera imprescindible que el tejido empresarial catalán siga avanzando "en la doble transición verde y digital, clave para un progreso sostenible y competitivo".

Ante más de 300 asistentes, el presidente de Prensa Ibérica ha indicado que los premios que se han entregado este lunes pretenden "celebrar la capacidad de crear valor, de generar ocupación, de innovar, de internacionalizarse y de hacerlo con responsabilidad social, sostenibilidad y vocación inclusiva". Todo ello, en un contexto global cambiante, donde las empresas y los empresarios que se han reconocido son "ejemplo de liderazgo, visión y compromiso con la sociedad".

Además, este año, los Premios Empresa del Año han dado un paso adelante porque, según ha explicado Moll, se ha reconocido a los empresarios y empresarias que destacan de forma especial en ámbitos que son clave para el desarrollo económico y el impulso del Estado del bienestar. "Porque detrás de cada proyecto de éxito hay personas que toman decisiones valientes y miran más allá del corto plazo", ha recalcado.

Valores de los premiados

Los galardonados de esta edición representan perfectamente estos valores, según Moll, Damm, como empresa arraigada al territorio y al mismo tiempo con proyección global; Núria Cabutí, como referente de un liderazgo cultural y empresarial comprometido con el talento y la creatividad; y Daniel Martínez, al frente del Grup Focus, por su aportación decisiva a la cultura, a las artes escénicas y a la industria creativa.

El presidente de Prensa Ibérica ha querido acabar reafirmando el compromiso del grupo con "el mundo empresarial, con la información rigurosa y con el debate constructivo". "Creemos firmemente que una sociedad fuerte necesita empresas fuertes, pero también responsables, abiertas al mundo y comprometidas con las personas. Prensa Ibérica y Banc Sabadell unen esfuerzos para resaltar el talento de hombres y mujeres que nos hacen mejores como sociedad", ha concluido.