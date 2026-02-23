La industria catalana del 'delicatessen' resiste a los aranceles de Trump y se convierte en potencia exportadora

Las políticas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que tanto habían alertado a las empresas agroalimentarias catalanas -que habían llegado a calcular un impacto de unos 45 millones de euros en las exportaciones- tuvieron finalmente un efecto desigual el año pasado, según han dado a conocer este lunes el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, y la directora de la empresa pública Prodeca, Dèlia Perpinyà, en la presentación del informe sobre las exportaciones agroalimentarias catalanas en 2025, que, contra todo pronóstico, alcanzaron un valor récord de 16.903 millones de euros, un 7,48% más que en 2024, que había sido ya un buen año. El incremento fue incluso superior en términos de volumen, con 7,2 millones de toneladas de productos, esto es, un 7,95% más que en el ejercicio anterior. "Son siete puntos más que la media de las exportaciones globales catalanas, lo que significa que el sector agroalimentario ya representa el 16,7% del total de las ventas que Catalunya realiza al exterior", ha subrayado Ordeig, tras destacar que todo ello se ha conseguido en un contexto que no era en absoluto favorable.

Si hay un sector que ha despuntado entre el resto es el de los alimentos gurmet o 'fine foods', "productos con valor añadido que han resistido en ese entorno internacional e incluso han crecido", ha indicado Perpinyà. Los dulces, el cacao y sus distintas preparaciones, la confitería, la miel, el té y las infusiones y el café facturaron el año pasado en el extranjero más de 1.795 millones de euros, lo que supuso un 28,1% de la categoría. En conjunto, los productos 'delicatessen' catalanes, que también incluyen zumos, aguas envasadas, platos preparados, caldos, conservas, confituras y mermeladas, quesos y productos lácteos y huevos, siguieron por segundo año consecutivo como primer sector exportador, generaron un volumen de negocio de 6.381,8 millones de euros, con un aumento del 22,4% en valor y del 17,5% en volumen.

Visualización de las exportaciones agroalimentarias catalanas.

Pero no a todo el mundo le ha ido igual de bien. Dos de las enseñas de la industria agroalimentaria catalana, el aceite de oliva y el vino, sí han sufrido la subida de aranceles hasta el 25% para poder entrar en Estados Unidos, con la excepción de los espumosos, "que se han comportado de modo más resiliente", ha indicado la directora de Prodeca. "En el caso del aceite de oliva, lo que ha ocurrido es que los precios el año pasado no se incrementaron del mismo modo que lo habían hecho en 2024, de manera que la caída ha sido notable", ha agregado la responsable de la promoción exterior de los productos agroalimentarios catalanes. Así, las ventas de este producto en el país norteamericano se redujeron en un 36% en el conjunto de 2025, "pero es que desde septiembre, cuando empezaron a aplicarse las tasas aduaneras, el descenso fue del 41%", ha indicado Perpinyà. En global, la industria aceitera facturó en el extranjero un 24,7% menos. Eso sí, la buena aceptación del aceite catalán en Canadá, Corea del Sur y los Emiratos Árabes permitió mitigar la caída.

El mercado del vino se ha visto perjudicado por otro factor: la disminución generalizada del consumo de este producto en todo el mundo. Aun así, su retroceso no fue tan marcado como el del aceite y su disminución en valor se situó en el 6,4% respecto a los datos de 2024. En busca de alternativas y antes de la entrada en vigor del tratado comercial con Mercosur, el sector vinícola catalán consiguió incrementar sus ventas a Brasil el año pasado en casi un 50%.

En 2025 se alcanzó también un nuevo récord de empresas exportadoras regulares, con 3.225 compañías, 32 más que el año anterior, con lo que una de cada cuatro empresas exportadoras agroalimentarias regulares de España es catalana (27,82%). Además, 317 empresas han iniciado su actividad exportadora durante el año, "reforzando la ampliación de la base exportadora y la consolidación de una cultura de internacionalización sostenida", ha destacado el conseller Ordeig.