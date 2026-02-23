Calendario laboral
El festivo en Barcelona que cambia de fecha este 2026: te permitirá hacer un puente de tres días
Además de la capital, hay otros municipios de Catalunya en los que tampoco se trabaja este día
Estos son todos los festivos de Catalunya este 2026: puentes y fines de semana largos
Calendario laboral de Barcelona de 2026 (con todos los festivos)
Cristina Sebastián
El calendario laboral de Barcelona adelanta un festivo respecto a años anteriores y, al caer en lunes, permitirá que muchos trabajadores puedan disfrutar de un fin de semana largo.
Se trata de la Pascua Granada, popularmente conocida como Segunda Pascua, que no tiene una fecha fija establecida en el calendario.
La fecha de la Segunda Pascua dependiendo de las fechas de la Semana Santa. Este 2026, la Semana Santa comenzará el 29 de marzo, con el Domingo de Ramos, y terminará con el Lunes de Pascua el 6 de abril.
Finales de mayo
Por lo tanto, la Segunda Pascua se celebrará el 25 de mayo, justo 50 días después del Domingo de Resurrección.
Es habitual que esta festividad religiosa se celebre a finales del mes de mayo. Sin embargo, el año pasado se retrasó hasta el 9 de junio debido a que la Semana Santa cayó a mitades del mes de abril.
Durante la Semana Santa de este 2026, los trabajadores podrán disfrutar de un puente de cuatro días que comenzará el viernes 3 de abril y terminará el lunes día 6. Además, las localidades que celebren la segunda Pascua tendrán un fin de semana largo, ya que el 25 de mayo cae en lunes.
¿Dónde es festivo?
La Segunda Pascua es una festividad que no suele celebrarse en muchos sitios de España. Con todo, Catalunya es una de las comunidades autónomas que sí señalan este día en rojo en el calendario, aunque corresponde al ayuntamiento de cada localidad determinar si lo celebran o no.
Es habitual que sea festivo en la provincia de Barcelona, pero, aunque en la capital catalana sea fiesta, en otras grandes ciudades de la provincia, cómo Sabadell (Vallès Occidental, Barcelona), o Granollers (Vallès Oriental, Barcelona), será un día laborable como cualquier otro.
Por el contrario, en provincias como Girona, donde por lo general la Segunda Pascua no suele ser festivo, hay municipios que sí que lo celebran, como es el caso de Sant Hilari Sacalm (La Selva, Girona).
¿Cómo saber si es fiesta?
La Generalitat de Catalunya dispone de un buscador de festivos online, donde se puede comprobar si este día es festivo introduciendo el municipio deseado y el día del mes, en este caso el 25 de mayo.
