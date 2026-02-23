Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Premio Empresa + Sostenible 2025

Ocean Ecostructures: cómo devolver la vida a las infraestructuras marinas

La firma catalana combina tecnología, ciencia y datos ambientales para recuperar biodiversidad en puertos, parques eólicos y plataformas industriales mientras acelera su crecimiento global

La cruzada sostenible del Port de Barcelona para reducir las emisiones

El cofundador y consejero delegado de Ocean Ecostructures, Ignasi Ferrer.

El cofundador y consejero delegado de Ocean Ecostructures, Ignasi Ferrer. / Zowy Voeten

Cristina Buesa

Cristina Buesa

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico

Ocean Ecostructures encara una nueva etapa de crecimiento tras un 2025 que ha marcado un punto de inflexión en su trayectoria. La empresa catalana, especializada en regenerar biodiversidad en infraestructuras marinas, ha reforzado su expansión internacional, ha cerrado una ronda de financiación de 3,5 millones de euros y ha consolidado la base tecnológica sobre la que sustenta un modelo que definen como "sostenibilidad 360".

Para su cofundador y consejero delegado, Ignasi Ferrer, el último año ha sido clave para sentar los cimientos: “El objetivo ha sido construir unas bases sólidas para crecer sin convertirnos en un gigante con pies de barro”, explica. La compañía, cofundada por Mireia de Mas y Anna Lloveras, ha reforzado su desarrollo tecnológico en ámbitos como la inteligencia artificial, la robótica submarina, la identificación automática de especies y la monitorización ambiental, un proceso acompañado por la obtención de la certificación ISO 9001. Los Premios Empresa del Año Banc Sabadell la han distinguido con el Premio a la Empresa más Sostenible 2025.

Nueva etapa en Arabia Saudí

Uno de los avances que simboliza esta nueva etapa es la entrada en Arabia Saudí. La empresa ha sido seleccionada como una de las 10 tecnologías estratégicas que el país quiere atraer. A partir de esta designación, Ocean Ecostructures ha constituido una filial y ya trabaja en seis proyectos, para iniciar la actividad en 2026. Paralelamente, la compañía ha abierto también una filial en Portugal, un paso que, según Ferrer, “nos ha permitido definir el modelo de expansión que queremos replicar en otros mercados”.

El cofundador y consejero delegado de Ocean Ecostructures, Ignasi Ferrer, muestra la pizarra donde monitorizan los dispositivos instalados en el mar para recuperar la biodiversidad marina, en el BlueTechPort.

El cofundador y consejero delegado de Ocean Ecostructures, Ignasi Ferrer, muestra la pizarra donde monitorizan los dispositivos instalados en el mar para recuperar la biodiversidad marina. / Zowy Voeten

El crecimiento internacional llega acompañado de respaldo financiero. La firma ha cerrado una ronda liderada por Seven Seas Capital, con la entrada del fondo portugués Faber y la continuidad de Citrine Venture e Inclimo. Para Ferrer, la participación de inversores especializados en economía azul aporta algo más que recursos económicos. “Nos dan confianza, conocimiento de la industria y la tranquilidad de saber que el proyecto tiene recorrido”, señala.

Favorecer la colonización de especies

El negocio de Ocean Ecostructures se centra en devolver la vida a infraestructuras marinas como puertos, parques eólicos o plataformas petrolíferas, entornos que suelen alterar los ecosistemas. Para ello, la empresa desarrolla estructuras bioregenerativas conocidas como Life Boosting Units, diseñadas para favorecer la colonización de especies y acelerar la recuperación ecológica. Según la compañía, esto permite aumentar la biodiversidad hasta en un 150% y generar nueva biomasa.

Una estructura marina de Ocean Ecostructures

Una estructura marina de Ocean Ecostructures. / OCEAN ECOSTRUCTURES

La clave del modelo reside en la medición del impacto ambiental. A través de vehículos submarinos, drones, sensores, inteligencia artificial e Internet de las Cosas, la empresa monitoriza la evolución de especies, la biomasa generada, la absorción de CO₂ o la calidad del agua. Estos datos, certificados y verificables, permiten a sus clientes demostrar el impacto ambiental positivo de sus infraestructuras.

No solo una obligación

“Queremos demostrar que proteger el medio marino no es solo una obligación ambiental, sino también una oportunidad económica para las empresas”, resume Ferrer. El principal mercado es el sector privado, con operadores portuarios, compañías de cruceros, empresas logísticas, petroleras o gestores de cables submarinos. Actualmente opera en España, Portugal, Arabia Saudí y Bélgica, cuenta con más de cincuenta clientes y tiene 530 unidades instaladas en el mar.

Profesionales de la 'startup' de economía azul Ocean Ecostructures, la primera empresa que se ha instalado en los tinglados de Sant Bertran, sede el BlueTechPort.

Profesionales de la 'startup' de economía azul Ocean Ecostructures. / Zowy Voeten

La empresa está formada por una veintena de profesionales, con un equipo que combina ingenieros, economistas y biólogos. Más allá de las cifras, Ferrer insiste en que el motor del proyecto sigue siendo la recuperación de los ecosistemas marinos. “Cuando vemos especies que vuelven a aparecer en lugares donde prácticamente habían desaparecido, entendemos que todo el esfuerzo tiene sentido”, afirma. “Esa emoción es lo que nos hace seguir remando cada día”, concluye.

