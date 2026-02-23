La cervecera Damm cumple siglo y medio vendiendo por el mundo la imagen (y el sabor) de Barcelona

Un orgullo, pero también toda una responsabilidad. Así define Damm el haber cumplido 150 años de historia. "Hemos crecido con Barcelona y con Catalunya, formando parte de su tejido empresarial, social y cultural, lo que nos ha permitido estar presentes en las vidas cotidianas de varias generaciones pero también en los grandes acontecimientos colectivos", indican fuentes de la compañía, que ha sido distinguida como Empresa del Año 2025 en los premios que EL PERIÓDICO organiza junto al Banc Sabadell.

Desde que el cervecero alemán August Kuentzmann Damm pusiera en marcha su primera fábrica en 1876, junto a su primo Joseph Damm, la empresa ha crecido hasta contar con 30 especialidades y marcas de cerveza y una cartera de productos que incluye aguas, refrescos y lácteos, además de negocios de restauración y distribución, gestión de eventos e innovación basada en datos e inteligencia artificial. Los últimos datos presentados por el grupo, correspondientes al ejercicio de 2024, hablan de una facturación de 2.025 millones de euros, un importe nada desdeñable en un contexto de reducción del consumo que se ha producido a nivel mundial. El ebitda fue de 321 millones de euros y el beneficio neto, de 175 millones de euros, un 35% más que en el ejercicio anterior gracias a la evolución positiva de la actividad en sus principales mercados, junto con una eficiente gestión operativa y de costes, según detalló la dirección de la empresa ante su Junta General de Accionistas.

Pero más allá de los números, lo que Damm representa es una imagen, "una manera de hacer", en palabras de la compañía, que proyecta Catalunya, el Mediterráneo y la ciudad de Barcelona. Durante este siglo y medio de existencia, al éxito de sus campañas publicitarias, conocidas por el popular 'Mediterráneamente', hay que sumar su capacidad de "reinvertir de manera sostenida, modernizar las instalaciones, apostar por la innovación sin renunciar a la esencia y mantener un vínculo estrecho con el territorio y el sector de la hostelería". La compañía vende el sabor de sus productos en más de 130 países de todo el mundo y aspira a "consolidar y ampliar esta proyección global, llevando la cerveza de Barcelona a nuevos mercados y nuevos consumidores".

Otra de las fórmulas para abrir nuevos clientes ha sido la diversificación de productos. Y eso es lo que va a hacer con motivo del 150º aniversario y el lanzamiento de La Bohemia, una cerveza especial de larga maduración, "intensa y equilibrada", en palabras de sus creadores, que va a ser presentada este año. La celebración del cumpleaños se completará con la inauguración, en el recinto de la Antiga Fàbrica Damm, de un Espacio Inmersivo, que permitirá a los visitantes disfrutar de un recorrido dinámico por la historia de la compañía.

La cerveza Bohemia Reserva 150 de Damm. / DAMM

Esa historia ha tenido claroscuros, como los vividos durante los meses de la pandemia del covid-19 y el cierre obligado de la hostelería, pero que destaca, según subraya la compañía, por "grandes momentos como los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, que simbolizaron la apertura de la capital catalana al mundo". "Para Damm, ese fue un momento de proyección y de orgullo, en que se consolidó la marca como parte del relato moderno y mediterráneo de la ciudad", concluyen fuentes de la empresa tras hacer un repaso de la trayectoria.