El servicio que permitió a un fontanero ganar 950 euros en una tarde: "seis horas de trabajo"

El mercado laboral avanza y evoluciona constantemente. Más si cabe con la irrupción de la inteligencia artificial, que está empezando a ser aplicada en muchos sectores para optimizar tareas y mejorar la productividad. Son muchos los que temen perder su empleo debido a la IA, y lo cierto es que hay algunos trabajos manuales, antes denostados, que ahora empiezan a verse muy cotizados.

Cada vez hay menos jóvenes interesados en oficios como la fontanería, carpintería o electricidad. Es una realidad. Y esto está provocando ya un aumento en su demanda y, como consecuencia, en sus salarios. Lo explica Emanuel, fontanero establecido en Valencia, que cuenta en sus redes sociales como en una jornada laboral de seis horas consigue ganar casi 1000 euros.

Dos instalaciones y un desatasco

La jornada laboral de Emanuel empieza a las 10 horas de la mañana con una instalación de un calentador de gas. Su trabajo consiste en desmontar y transportar el calentador viejo, subir el nuevo y proceder a su instalación. Una vez comprueba que todo está correcto mediante a la prueba de combustión, termina el primer encargo. La instalación del calentador, que ya había comprado el cliente, se traduce en una factura de 350 euros con el IVA incluido.

Después de comer, el fontanero realiza una operación mucho más simple, un desatasco, que vale unos 170 euros sin contar el IVA.

Por último, Emanuel procede a otra instalación, en este caso de un termostato que ha tenido que comprar él. Además, le toca subir y bajar de un quinto piso sin ascensor. Al igual que en la primera instalación, desmonta el aparato viejo y procede a la instalación del nuevo. Al haber comprado él el termostato, este trabajo sale a 438 euros con el IVA incluido. En total, la jornada le sale a 950 euros en tan solo seis horas de trabajo, una cifra algo más alta si se contabiliza también el IVA del desatasco.

¿Cuánto cobra un fontanero?

Este tipo de oficios manuales cada vez están más cotizados al haber menos competencia. Oficios que tienen su dureza, claro, como muestra Emanuel en sus vídeos cargando peso y subiendo y bajando escaleras; esto también forma parte de su oficio.

Según el centro de formación profesional Albali, un fontanero autónomo puede ganar, de promedio, entre 25.000 y 40.000 euros brutos al año, "aunque hay algunos profesionales altamente demandados que pueden superar esta cifra". La localización también importa, pues en grandes ciudades como Madrid o Barcelona la cantidad de potenciales clientes aumenta.

Noticias relacionadas

Un fontanero contratado por una empresa, por otro lado, puede tener un salario promedio de entre 18.000 y 24.000 euros brutos al año, aunque dependerá de la empresa, el contrato y las horas extra trabajadas.