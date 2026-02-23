La declaración de la renta puede salir a pagar incluso con sueldos de 22.000 a 35.200 euros

Cada primavera, miles de contribuyentes descubren que su declaración no sale como esperaban. Este año no será distinto. La declaración de la renta correspondiente al último ejercicio puede arrojar un resultado “a pagar” incluso en salarios considerados medios, entre 22.000 y 35.200 euros brutos anuales.

No se trata de un impuesto nuevo ni de una subida específica para ese tramo, sino del funcionamiento habitual del IRPF y de las retenciones practicadas durante el año.

Según la normativa vigente de la Agencia Tributaria, están obligados a declarar quienes superen los 22.000 euros anuales con un solo pagador. En caso de tener más de uno, el límite baja a 15.876 euros si el segundo pagador supera los 1.500 euros. Estas cifras, recogidas en la regulación del IRPF, determinan quién debe presentar declaración, pero no garantizan que el resultado sea a devolver.

Por qué puede salir a pagar aunque no tengas un sueldo alto

El IRPF funciona mediante un sistema de retenciones mensuales en la nómina. La empresa descuenta una cantidad estimada en función del salario y la situación personal comunicada por el trabajador.

El problema aparece cuando esas retenciones han sido inferiores a lo que corresponde según el total de ingresos anuales. En ese caso, al regularizar la situación en la declaración, Hacienda reclama la diferencia.

Esto puede ocurrir, por ejemplo, si:

Ha habido varios pagadores .

. Se ha cambiado de empleo durante el año .

. No se actualizaron datos familiares .

. Se han percibido prestaciones o ingresos adicionales.

En todos estos supuestos, aunque el salario esté en el rango de 22.000 a 35.200 euros, la declaración puede resultar a pagar.

Además, quienes perciben el Ingreso Mínimo Vital están obligados a presentar declaración con independencia de sus ingresos, tal y como establece la normativa que regula esta prestación.

Qué conviene revisar antes de presentar la declaración

La Agencia Tributaria recomienda comprobar con detalle el borrador en Renta Web antes de confirmarlo. Es fundamental verificar:

El número de pagadores .

. Las retenciones aplicadas .

. La situación familiar .

. Posibles deducciones autonómicas.

Presentar la declaración no implica necesariamente pagar más impuestos, sino ajustar lo que ya corresponde según la ley. En muchos casos el resultado será neutro o incluso a devolver. Pero cuando las retenciones han sido bajas, la regularización puede traducirse en un ingreso adicional a Hacienda.

La clave, como recuerdan los técnicos fiscales, no está solo en cuánto se gana, sino en cómo se ha tributado durante el año.