Premios Empresa del Año Banc Sabadell: una gala roja de valores compartidos

La fachada del Palauet Casades lucía radiante este lunes, con discretos focos en rojo, orgulloso color de la cabecera de El Periódico. Los Premios Empresa del Año Banc Sabadell, los más longevos del diario, con 45 años de vida, han vuelto a derrochar optimismo económico, valores compartidos y deseos de mantener los orígenes. Los premiados como empresa y empresaria del año 2025, Damm y Núria Cabutí respectivamente, así como la compañía destacada por su trayectoria internacional, Tous, han coincidido en la idea de mantener la esencia con la que se crearon sin dejar de crecer.

La cita en el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, que se celebraba por primera vez en este emplazamiento del Eixample barcelonés, ha reunido a más de 300 personas, representantes del tejido empresarial, político y social catalán. Entre saludos y abrazos de diversa intensidad, los asistentes levantaban la vista hacia la claraboya de finales del siglo XIX y la estancia ovalada. La entrega de los premios, después, se ha celebrado en la sala de actos de la planta inferior, previo paso por la siempre concurrida sesión de fotos.

Arraigada en el territorio

En el escenario, uno de los embajadores de Barcelona, el presidente de Damm, Demetrio Carceller Arce, se ha mostrado muy feliz por el premio Empresa del Año. Ha trenzado palabras de elogio a EL PERIÓDICO, asimilando los valores del diario con los de su compañía: "Hay que innovar, cuidar el producto y no olvidar de dónde venimos". La empresa, con 150 años de vida, quiere mantener una "inquebrantable voluntad de seguir arraigada en el territorio pero estar abierta al mundo", ha defendido Carceller Arce.

Barcelona. 23/02/2026 Economía. Josep Oliu Premios Empresa del año Banco Sabadell. Foto: Zowy Voeten / El Periódico / Zowy Voeten / EPC

Igualmente agradecida, la galardonada como empresaria del año, que lidera Penguin Random House Grupo Editorial, ha regalado sonrisas y un discurso humanista: "Ser empresario es crear negocio, tomar decisiones y riesgos, tener estrategia y resultados, pero siempre de acuerdo con unos valores y en nuestra empresa hay pasión y ganas de hacer el trabajo bien hecho e ilusionar a los equipos para un fin común" porque, ha revelado Núria Cabutí, se fomenta una "cultura empresarial basada en las personas".

El fin social de la lectura

La consejera delegada del grupo editorial ha cerrado el discurso tras recibir el premio destacando que su compañía tiene un "objetivo social muy indicado, que es fomentar la lectura y un libro fomenta el diálogo y cohesión social, para que las nuevas generaciones tengan un futuro mejor", ha relacionado.

Barcelona. 23/02/2026 Economía. Ambiente del coctel post Premios Empresa del año Banco Sabadell. Foto: Zowy Voeten / El Periódico / Zowy Voeten / EPC

Dos de cada tres empresas catalanas es familiar, ha recordado la conductora del acto, Xantal Llavina. Una de las históricas, la joyera Tous, ha recogido el galardón como empresa más internacional y su vicepresidenta, Rosa Tous, ha subrayado que, "es importante tener respeto por nuestro oficio, contra con los mejores artesanos, trabajar con mucha alma e ilusión y no perder la esencia", ha recetado.

Colas para las fotos

Como en toda gala social que se precie, el momento 'photocall' ha generado colas en la escalera de caracol por la que se accedía a las butacas de la sala de actos. Más allá de las protocolarias con los cargos políticos y empresariales, se han podido ver, entre muchos otros, a Felipe Campos (Aigües de Barcelona), Cristina Vallejo (Col·legi de l'Advocacia), Miquel Roca, Josep Lluís Sanfeliu (Asabys), Mike Blackman (ISE) o Tomàs Güell (Lideremos)

Igualmente con tenues luces rojas, la gala de los Premios Empresa del Año Banc Sabadell se han cerrado con la voz aterciopelada de Judit Neddermann junto a la guitarra de Pau Figueres mientras los asistentes, entre loas a la actuación y ganas de seguir la conversación, han regresado a la escalera de caracol del Palauet Casades.