CaixaBank y elBullifoundation lanzan 'Plan GENHESIS': una guía empresarial para la gestión de restaurantes

La gestión financiera entra en la cocina. CaixaBank y elBulliFoundation han lanzado este lunes en Barcelona al libro 'Plan GENHESIS. El plan de empresas para la restauración gastronómica, un plan empresarial para la restauración', con el objetivo de ayudar a los profesionales de la hostelería a impulsar sus negocios. El chef Ferran Adrià, presidente de elBulliFoundation —la institución privada que fundó con Juli Soler en 2013 para transformar al mundo culinario— firma así su última entrega de la Bullipedia, con un libro que detalla todas las claves para una empresa en el ámbito de la restauración.

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa —en su primer acto público tras estar de baja— se ha reunido con más de 200 profesionales del tejido empresarial y gastronómico este lunes en la presentación celebrada en la sede de CaixaBank. La presentación del libro también ha contado con la asistencia del presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa; el consejero delegado de la entidad financiera, Gonzalo Gortázar y Ferran Adrià, presidente de elBulliFoundation.

En un momento clave para el sector, el 'Plan GENHESIS' busca reducir la incertidumbre financiera en los proyectos de restauración gastronómica en el país. Además, los autores han aplicado la metodología Sapiens, un modelo desarrollado por elBulliFoundation para potenciar su hoja de ruta para el negocio gastrónomico. "'Plan GENHESIS' propone abordar el restaurante no solo como un proyecto creativo, sino también como una empresa que debe ser rentable, sostenible y bien gestionada", han explicado desde CaixaBank. El título del libro resalta de forma deliberada una 'H', como un guiño al sector gastrónomico y subrayar su orientación específica para el ámbito empresarial.

Con este proyecto, CaixaBank ha reforzado su apuesta en la gastronomía, donde la entidad cuenta con Food&Drinks, una división orientada a ofrecer soluciones financieras y servicios específicos para las empresas de restauración. Además, el banco también da un paso adelante en impulsar la profesionalización y formación en el sector de la hostelería junto a elBullifoundation. En la última década, ambas organizaciones han colaborado en más de 500 eventos orientados hacia los emprendedores del mundo de la restauración.