Comprar una vivienda con hipoteca: un estudio dice que Girona es una ciudad "accesible"

Girona se sitúa dentro de la franja “accesible” para comprar una vivienda con hipoteca, según un estudio de la Cátedra Grupo Tecnocasa – Universitat Pompeu Fabra (UPF). El indicador que utiliza el trabajo, la Ratio de Acceso Hipotecario (RAH), da a Girona un 74%, un nivel que - según la clasificación de los autores - indica que, con la renta media por hogar, una familia podría asumir la hipoteca sin superar los criterios de prudencia que suelen aplicar los bancos.

El estudio calcula la hipoteca necesaria asumiendo que se financia el 80% del precio de la vivienda, a 25 años, y aplicando el umbral habitual de endeudamiento: que la cuota no supere el 30% de los ingresos. La RAH es, en esencia, la relación entre la renta mínima necesaria para entrar en estos parámetros y la renta media real de cada ciudad. Por eso, cuando la RAH supera el 100%, significa que un hogar medio no podría acceder a la operación sin exceder el 30% de esfuerzo. En el caso de Girona, el 74% la mantiene cómodamente por debajo de este umbral y también por debajo del 80% que marca el paso hacia la franja “poco accesible”, según el estudio.

La fotografía actual contrasta con la que ofrecía Girona en plena burbuja inmobiliaria. En la comparativa histórica que incluye el mismo informe, la ciudad de Girona aparece en 2007 con una RAH del 147%, es decir, dentro de la categoría “de accesibilidad limitada”. Dicho de otra manera, con los estándares actuales de riesgo, una familia con renta media habría necesitado ingresos muy por encima de la media para obtener una hipoteca media.

Un 2025 complicado en muchas ciudades

Más allá del caso gerundense, el estudio concluye que 2025 ha sido “uno de los años más difíciles” de la última década para acceder a una hipoteca en muchas poblaciones. A escala estatal, la RAH se sitúa en el 85%, en zona “poco accesible” (entre el 80% y el 100%), es decir, cerca del umbral a partir del cual los hogares medios empiezan a quedar fuera del mercado hipotecario.

El estudio identifica cinco ciudades en estado “crítico” (RAH por encima del 100%): San Sebastián (144%), Palma (138%), Madrid (133%), Barcelona (124%) y Málaga (113%). Bilbao queda prácticamente al límite, con un 99,7%.

Precios al alza y hipotecas más grandes

La publicación del estudio llega en un contexto de fuerte subida del precio de la vivienda usada, según el informe. El estudio sitúa el incremento en un 15,34% interanual en el segundo semestre de 2025, con el metro cuadrado a 3.338 euros, y señala que los niveles son similares a los de principios de 2006. Barcelona y Madrid lideran los valores más elevados, mientras que Getafe registra la subida interanual más fuerte en el periodo analizado y Talavera de la Reina, el precio más bajo, con el metro cuadrado en 1.073 euros.

Esta escalada también se traslada a la hipoteca media, que crece un 16,8% hasta los 154.530 euros. En las comarcas gerundenses, según los datos del INE, la hipoteca media se situó el año pasado en torno a los 174.000 euros. Paralelamente, Tecnocasa atribuye la presión sobre los precios a un desequilibrio persistente: en 2025 la demanda crece un 30% (y un 72% en dos años), mientras que la oferta baja un 16%, hasta el punto de que, de media, cada vivienda tendría siete posibles compradores.