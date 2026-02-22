Hacienda lo confirma: el seguro de hogar desgravará en la Renta 2026 hasta este importe

Muchos contribuyentes tienen ya la vista puesta en la declaración de la Renta y en las deducciones fiscales que pueden marcar la diferencia entre pagar o recibir una devolución mayor. Cada campaña del IRPF reabre la misma pregunta: ¿estoy aplicando todos los beneficios fiscales a los que tengo derecho?

El resultado final dependerá de las circunstancias personales y de las deducciones aplicables. Una de las más desconocidas y que más beneficios puede traer es la relacionada con el seguro de hogar, que en determinados casos permite desgravar hasta 1.356 euros anuales dentro del régimen transitorio de vivienda habitual.

Vivienda comprada antes de 2013

Desde el 1 de enero de 2013 desapareció la deducción general por compra de vivienda habitual. Sin embargo, quienes adquirieron su casa antes de esa fecha y ya aplicaban la deducción pueden seguir haciéndolo.

En estos casos, el seguro de hogar puede incluirse dentro de la base de deducción por inversión en vivienda habitual, siempre que esté vinculado a una hipoteca en vigor y contratado desde el inicio del préstamo. La base máxima anual es de 9.040 euros y se puede deducir el 15%, lo que supone un máximo de 1.356 euros.

Eso sí, no se puede desgravar el 100% del seguro, sino únicamente la parte obligatoria asociada a la hipoteca - normalmente la cobertura de incendios y daños estructurales -. Las coberturas adicionales no cuentan.

También si tienes la vivienda alquilada

Si eres propietario y tienes la vivienda en alquiler, el seguro de hogar también puede tener efecto fiscal. En este caso, no se trata de una deducción directa en cuota, sino de un gasto deducible para calcular el rendimiento neto del capital inmobiliario.

Las primas que cubren riesgos como incendio, robo o responsabilidad civil pueden restarse de los ingresos obtenidos por el arrendamiento, reduciendo así la cantidad sobre la que se tributa.

Autónomos que trabajan desde casa

Los trabajadores por cuenta propia que desarrollan su actividad en su vivienda habitual pueden deducirse la parte proporcional del seguro correspondiente a los metros cuadrados destinados al trabajo. Por ejemplo, si el despacho ocupa el 10% de la superficie total, podrá deducirse el 10% de la prima del seguro como gasto en rendimientos de actividades económicas.

En qué casilla se declara

En el caso de la deducción por vivienda habitual en régimen transitorio, las cantidades se incluyen en las casillas correspondientes a inversión en vivienda habitual (como la 547 y 548, según el ejercicio).

Si se trata de un inmueble alquilado, el gasto se refleja en el apartado de rendimientos del capital inmobiliario (como la casilla 0114). Los autónomos en estimación directa deben consignarlo en el apartado de primas de seguros dentro de actividades económicas.

Si la hipoteca ya está pagada, el seguro deja de ser deducible por inversión en vivienda. Tampoco se podrá aplicar la deducción si no se cumplen los requisitos del régimen transitorio o si el seguro no está vinculado al préstamo desde el inicio.