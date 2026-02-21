Rentas
¿Las parejas de hecho pueden cobrar la pensión de viudedad? La abogada Laura Lobo aclara los requisitos
La experta en derecho familiar señala cuáles son los condicionantes para recibir esta prestación
Tu pensión mínima de viudedad podría bajar si superas el límite de ingresos anuales
Los jubilados no tendrán que declarar el IRPF si su pensión no supera el límite establecido
La pensión de viudedad es una de las prestaciones más conocidas del sistema de la Seguridad Social y tiene como objetivo garantizar un ingreso estable a la persona que sobrevive tras el fallecimiento de su cónyuge o pareja. Busca compensar la pérdida de rentas que se produce cuando muere quien aportaba ingresos al hogar, para que el viudo o la viuda no quede totalmente desprotegido. No hablamos de una ayuda puntual, sino de una prestación económica periódica, sujeta a requisitos de cotización del fallecido y a determinadas condiciones del beneficiario.
En términos generales, la pensión de viudedad se reconoce tanto en casos de matrimonio como, en determinados supuestos, cuando existe una unión estable equiparable. La cuantía y el acceso dependen de varios factores: las cotizaciones previas del causante, su situación laboral en el momento del fallecimiento y la situación económica de quien solicita la pensión. Además, genera muchas dudas porque combina requisitos formales (registros, escrituras, plazos) con otros materiales, como la convivencia o la existencia de una vida en común consolidada.
Pensión de viudedad y parejas de hecho
Es precisamente en este punto donde entra la explicación de la abogada Laura Lobo, que responde a una de las preguntas más habituales: qué ocurre con las parejas de hecho. Según aclara, las personas unidas en pareja de hecho también pueden acceder a la pensión de viudedad, no es algo reservado solo a los matrimonios. Ahora bien, advierte de que ese derecho está condicionado al cumplimiento de varios requisitos específicos.
El primero de esos requisitos que señala Lobo es de naturaleza formal: la pareja debe constar oficialmente. Eso implica estar inscrita en un registro público de parejas de hecho, ya sea de la comunidad autónoma o del ayuntamiento correspondiente, o bien haber formalizado la unión mediante escritura pública ante notario. Es decir, la simple convivencia no es suficiente.
La segunda condición que destaca la abogada tiene que ver con el tiempo de esa formalización. No sirve inscribirse “en cualquier momento”: la inscripción como pareja de hecho debe haberse realizado al menos dos años antes de la fecha de fallecimiento.
El tercer gran requisito que menciona Laura Lobo está relacionado con la convivencia previa. Para las parejas de hecho, se exige poder acreditar una convivencia de cinco años anteriores al fallecimiento. Sin embargo, la abogada introduce un matiz importante: este requisito de cinco años puede ceder cuando existen hijos en común, ya que en ese caso no resulta imprescindible justificar esa convivencia tan prolongada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hallada muerta Sophie, la menor de 14 años de Barcelona que estaba desaparecida
- Michaud (Glovo) a Yolanda Díaz: 'Todas las empresas deberían certificar que son transparentes con sus algoritmos
- Te doy mi vivienda a cambio de que me cuides a los perros hasta que mueran': se disparan las donaciones condicionadas
- Ferrocarrils expresa su 'sorpresa' por la convocatoria de cinco días de huelga de Semaf a partir del próximo martes por motivos de seguridad
- La abogada del Estado que defendió a la SEPI en el caso Plus Ultra sostiene que no es incompatible que ahora sea letrada de un imputado
- Pancartas en el viejo cuartel de la Guardia Civil en Baqueira para exigir pisos sociales: 'Pagado por todos, usado por nadie
- Detenida en La Ràpita (Tarragona) una administradora por estafar unos 40.000 euros a comunidades de vecinos
- Los sindicatos de profesores convocan una semana de huelgas en marzo y Educació se abre a mejorar la oferta salarial