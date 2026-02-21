Nuevo envase
No es una copia de Lotus: la icónica galleta cambia su apariencia de siempre
El grupo belga asegura que "aunque cambia el nombre en el grabado, se mantiene intacta la receta original"
Locos por la galleta Lotus: estas son las razones de su éxito
La reconocida galleta Lotus dejará de tener la apariencia de siempre. La marca belga ha anunciado en la feria gastronómica 'HIP – HORECA Professional Expo', celebrada esta semana en el IFEMA de Madrid, que cambia el envase y su histórico sello para unificarla en todos los países.
Desde los años 90 esta galleta, envuelta individualmente, se servía en Bélgica como acompañante del café o té. Esta galleta, la Lotus Biscoff, une las palabras inglesas ‘biscuit’ -galleta- y ‘coffee’ -café-. En España, hace al menos dos décadas que se ha convertido en el acompañante idóneo para el café en la mayoría de bares del país.
Y aunque el sabor y la receta siguen siendo las mismas, es probable que algunos clientes duden de si es la original por su renovada apariencia. En su habitual envoltorio rojo ya no podrá leerse más 'Lotus' sino que pasará a ser 'Biscoff', igual que en el grabado de la propia galleta.
La misma receta
El grupo belga Lotus Bakeries asegura que "aunque cambia el nombre en el grabado, se mantiene intacta la receta original". Este dulce también ha adquirido relevancia en redes por la 'Japanese cheesecake', una receta en la que solo se necesita yogur y esta icónica galleta para elaborar un postre que emula la tarta de queso y que también han ofrecido a los presentes en la feria de Madrid.
En realidad, la galleta Lotus se ha convertido en la base para infinitud de postres. Además del 'Japanese cheesecake', se ha usado en infinidad de tartas de queso y flanes, en helados e incluso en hamburguesas.
