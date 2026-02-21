Iberdrola Inmobiliaria vende un suelo en Barcelona listo para construir un gran centro de datos

Iberdrola Inmobiliaria toma posiciones en un nicho de mercado clave. La compañía, filial inmobilIaria del grupo energético, ha dado un paso estratégico en el mercado de infraestructuras digitales con la venta de una parcela de 6.869 metros cuadrados de superficie en la provincia de Barcelona a un operador internacional de data centers (centros de procesamiento de datos digitales), unas instalaciones críticas para el impulso de la transformación digital.

La operación resulta relevante por su ubicación (cerca de un gran polo económico) y también por el estado de propio activo inmobilairio. Y es que Iberdrola Inmobiliaria entrega un suelo ready-to-build (preparado para construir, en inglés), lo que significa que el comprador recibe una parcela con todas las aprobaciones urbanísticas necesarias y, lo más crítico en el sector, con una conexión de potencia eléctrica asegurada de 12 megavatios (MW).

La ubicación sitúa este proyecto en la primera corona de Barcelona, consolidando a la capital catalana como uno de los mercados de data centers más demandados del sur de Europa. Iberdrola Inmobiliaria confirma su capacidad para la gestión de activos a largo plazo mediante la transformación de suelo bruto para su utilización inmediata para infraestructuras tecnológicas de vanguardia.

La compañía busca confirmarse como un actor clave en el negocio inmobiliario de las instalaciones de procesamiento de datos digitales. La firma gestiona un patrimonio diversificado que supera los 200.000 metros cuadrados en explotación y más de 3,5 millones de metros cuadrados de suelo destinados a proyectos residenciales y terciarios. En este contexto, la compañía está priorizando aquellos suelos que, gracias a su robusta infraestructura eléctrica y conectividad, resultan idóneos para albergar centros de datos. “Estos activos estratégicos responden a la creciente demanda de operadores internacionales que requieren rapidez de despliegue en mercados donde el acceso a la potencia eléctrica se ha convertido en el principal factor diferencial”, apuntan desde la empresa inmobiliaria.

BcnFira District

En paralelo, Iberdrola Inmobiliaria no solo basa su actividad en la provincia de Barcelona en la gestión de suelo, sino que actualmente tiene en comercialización BcnFira District, un parque empresarial de 91.000 metros cuadrados de oficinas, en el que comercializa sus dos últimos edificios Torre Llevant y Torre Ponent.

BcnFira District busca ser un importante polo de atracción de empresas frente a ubicaciones más tradicionales. Con rentas competitivas respecto a otros distritos de Barcelona, los usuarios del parque empresarial disponen de accesos y conexiones al transporte público, con parada de metro y líneas de autobuses en la puerta de los edificios que conectan con la estación de Sants, Plaza España y la Diagonal.

Por otro lado, además de los servicios que brinda el entorno urbano donde se encuentran las torres, como un hotel de 4 estrellas, el propio parque empresarial dispone de salas de reuniones y auditorio, gimnasio privado, restauración, terrazas con vistas únicas a la ciudad y a Montjuïc, parking privado para coches, motos, bicicletas y patinetes con sus respectivos puntos de recarga, seguridad 24h, lavado de coches, trasteros o taquillas inteligentes, entre otros aspectos.