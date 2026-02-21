Domino's Pizza cierra 2025 con la apertura de 9 locales más en España y 150 nuevos puestos de trabajo

La marca estadounidense de pizzas a domicilio Domino's Pizza, operada en España por Alsea, cerró 2025 con la apertura de 9 nuevos establecimientos en localizaciones como Santa Pola, Mollet del Vallés o Sant Andreu de la Barca y generando 154 nuevos puestos de trabajo. Todo ello en un año especial para la marca tras alcanzar las 400 aperturas en España, manteniendo su tendencia de expansión con su modelo de franquicia.

"El 2025 ha sido clave para el crecimiento de Domino’s Pizza en España, con la apertura de un total de 9 establecimientos que refuerzan nuestra presencia en el territorio y consolidan nuestro modelo de negocio enfocado en el crecimiento por franquicias. Este avance es el resultado del trabajo conjunto con nuestros franquiciados y de una estrategia basada en el acompañamiento, la cercanía y el compromiso a largo plazo”, expone Rafael Ortuño, director de Expansión, Desarrollo y Franquicias de Domino’s España.

El plan de modelo de franquicia de la cadena apuesta por la "reconversión" de pizzerías operativas, ofreciendo "una alternativa real y rentable para aquellas personas que quieran convertir su pizzería en una franquicia de éxito internacional como es Domino´s Pizza".

Más de 200.000€ donados

A través de Domino’s Colabora, iniciativa para apoyar a asociaciones y fundaciones de alto impacto social, la marca ha desarrollado diferentes acciones solidarias en todo el territorio nacional, donando más de 208.000 euros, de los cuales cerca de 12.000 euros proceden de sus nuevas aperturas mientras que el importe restante proviene de las colaboraciones solidarias que mantiene con diferentes asociaciones y fundaciones como la Asociación Síndrome Phelan-Mcdermid o la Fundación Theodora. Entre las iniciativas destaca “Aperturas con Causa”, un proyecto a través del que Domino’s Pizza dona la recaudación íntegra del día de inauguración de la mayoría de sus nuevos establecimientos a una entidad local.

En la línea de presentar una propuesta de valor al cliente basada en la claridad, la accesibilidad y la honestidad en el precio, Domino's ha relanzado su famosa MEGAWEEK con pizzas a recoger desde menos de 5 € cada una, una de sus promociones más reconocidas.

También destaca la oferta de tres pizzas medianas a domicilio desde 7,99 euros cada una, pensada para facilitar el consumo compartido, así como “Come y Bebe Domino’s” el buffet libre de la marca, una propuesta que permite disfrutar de la experiencia Domino’s desde 7,99 euros por persona.