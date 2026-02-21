Fiestas en el trabajo
Calendario laboral de Zaragoza del 2026 (con todos los festivos)
El calendario laboral del año 2026 en Zaragoza tiene 12 días festivos que se reparten en días festivos de carácter nacional, autonómicos y locales.
En total hay 9 días de ámbito estatal que se celebran en todo el territorio al mismo tiempo: ocho festivos no sustituibles más el día de Reyes, que todas las comunidades autónomas han decidido mantener; y otros tres que podrán designar estas últimas. Por último, se añaden otros 2 días de carácter local que elige cada ayuntamiento.
En 2026, cada comunidad autónoma agregará un día extra, a elegir entre el 17 de abril, el 21 de abril, el 24 de junio y el 26 de diciembre, que tendrá el carácter de recuperable.
Festivos en Zaragoza en 2026
Esta es la lista completa de festivos en Zaragoza en el 2026:
- 1 de enero, jueves: Año Nuevo
- 6 de enero, martes: Día de Reyes
- 29 de enero, jueves: San Valero
- 5 de marzo, jueves: Cincomarzada (festivo local)
- 2 de abril, jueves: Jueves Santo
- 3 de abril, viernes: Viernes Santo
- 23 de abril, jueves: Día de Aragón (San Jorge)
- 1 de mayo, viernes: Día del Trabajo
- 15 de agosto, sábado: Asunción de la Virgen
- 12 de octubre, lunes: Día de la Hispanidad
- 8 de diciembre, martes: Inmaculada Concepción
- 25 de diciembre, viernes: Navidad
