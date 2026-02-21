Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trabajadores Camp NouRodaliesSagrada FamiliaHuelga médicosEncuesta Castilla LeónBarcelonaTherianEric DaneÁfrica VázquezJubilados
instagramlinkedin

Fiestas en el trabajo

Calendario laboral de Aragón del 2026 (con todos los festivos)

Calendario laboral de España 2026

Calendario laboral de Catalunya 2026

Calendario laboral de Barcelona 2026

Vista de la Basílica del Pilar desde el río Ebro.

Vista de la Basílica del Pilar desde el río Ebro. / Basilica of Our Lady of the Pillar in Zaragoza, Spain

Valerio Seoane

Zaragoza
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El calendario laboral de la comunidad de Aragón para el año 2026 incluye 11 festivos. A estos hay que añadir 2 más de carácter local que cada municipio decide.

Festivos en Aragón en 2026

Esta es la lista completa de festivos en Aragón en el 2026:

Noticias relacionadas

  • 1 de enero, jueves: Año Nuevo
  • 6 de enero, martes: Día de Reyes
  • 2 de abril, jueves: Jueves Santo
  • 3 de abril, viernes: Viernes Santo
  • 23 de abril, jueves: Día de Aragón (San Jorge)
  • 1 de mayo, viernes: Día del Trabajo
  • 15 de agosto, sábado: Asunción de la Virgen
  • 12 de octubre, lunes: Día de la Hispanidad
  • 2 de noviembre, lunes: Día siguiente a Todos los Santos
  • 8 de diciembre, martes: Inmaculada Concepción
  • 25 de diciembre, viernes: Navidad

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Te doy mi vivienda a cambio de que me cuides a los perros hasta que mueran': se disparan las donaciones condicionadas
  2. Michaud (Glovo) a Yolanda Díaz: 'Todas las empresas deberían certificar que son transparentes con sus algoritmos
  3. Los sindicatos de profesores convocan una semana de huelgas en marzo y Educació se abre a mejorar la oferta salarial
  4. Detenida en La Ràpita (Tarragona) una administradora por estafar unos 40.000 euros a comunidades de vecinos
  5. Y tras el caos llega el corte de los túneles del Garraf: el próximo reto de movilidad al sur de Barcelona
  6. Koeman declarará en un juicio contra el Barça por las comisiones del fichaje de Koundé
  7. Nestlé quiere salir del negocio del helado y pone a la venta su participación en el fabricante de Maxibon
  8. Benzodiacepinas, cannabis y cocaína: las consultas por adicciones se duplican entre los médicos

Calendario laboral de Zaragoza del 2026 (con todos los festivos)

Calendario laboral de Zaragoza del 2026 (con todos los festivos)

Calendario laboral de Aragón del 2026 (con todos los festivos)

Calendario laboral de Aragón del 2026 (con todos los festivos)

El Gobierno revisará las implicaciones jurídicas del arancel global del 10% de Trump: "España defiende la reducción de barreras"

El Gobierno revisará las implicaciones jurídicas del arancel global del 10% de Trump: "España defiende la reducción de barreras"

Elecciones en el Barça: la encrucijada entre la continuidad de Laporta o el cambio que proponen tres aspirantes

Elecciones en el Barça: la encrucijada entre la continuidad de Laporta o el cambio que proponen tres aspirantes

La portada de EL PERIÓDICO del 21 de febrero de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 21 de febrero de 2026

Una ola de amenazas de bomba obliga a evacuar varios rascacielos e instituciones de París

Una ola de amenazas de bomba obliga a evacuar varios rascacielos e instituciones de París

Detenido un hombre en Navarra acusado de asesinar a su mujer

Detenido un hombre en Navarra acusado de asesinar a su mujer

Arbeloa sobre lo ocurrido en Lisboa: “Vini está triste y nosotros, sobre todo, muy indignados”