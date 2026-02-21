Restauración
La cadena de batidos y 'bowls' de açaí Oakberry alcanza las 62 tiendas en España y planea abrir otras 20 este año
La marca brasileña se ha marcado como objetivo superar los 120 establecimientos en España en los próximos cinco años
La cadena brasileña de batidos y bebidas de açaí Oakberry ha alcanzado las 62 tiendas activas en España este 2025, superando el millón de bowls vendidos en el mercado español. Presente en las principales ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga o Sevilla, entre otras, este año la firma prevé la apertura de 20 nuevos establecimientos, consolidando su crecimiento en España desde que abrieran su primera tienda en 2019 en Barcelona.
Nacida en Brasil en 2016 con la idea de convertir el açaí, un superalimento amazónico, en una opción accesible y cotidiana, Oakberry se ha marcado como objetivo superar los 120 establecimientos en España en los próximos cinco años, prácticamente duplicando su red actual. Con el objetivo de seguir acercando este alimento a todo el territorio, explican, de cara a este 2026 planean abrir 20 nuevos establecimientos entre tiendas propias y franquicias, uniéndose a las 62 tiendas ya activas; 27 locales propios y el resto franquiciados.
Comunidad y deporte
“Nuestro crecimiento no se mide solo en número de tiendas, sino en la comunidad que estamos creando alrededor del producto. Queremos que el açaí sea esa opción rápida que se integra de forma natural en el día a día de quienes buscan cuidarse", expone Paulo Barbosa, CEO de la compañía, cuya estrategia europea incluye también mercados como Portugal e Italia. "En ese sentido, el modelo de franquicias juega un papel clave para acelerar nuestra expansión, permitiéndonos crecer de forma sostenible y manteniendo el mismo estándar de calidad en todas las aperturas”, añade.
Con tal de crear comunidad y reforzar su vínculo con el deporte y la cultura urbana, Oakberry está presente en algunos de los eventos deportivos más relevantes del calendario nacional, donde el público busca propuestas alineadas con un estilo de vida activo. Entre ellos se encuentran la Hyundai Mitja Marató Barcelona, la Movistar Madrid Medio Maratón, el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, la Cursa DIR Diagonal, el Barcelona Open o el CSIO Barcelona.
Más allá de las grandes citas, Oakberry se apoya en la fuerza de las comunidades de running, colaborando con clubes como Minze en Tenerife, Midnight Runners en Barcelona, Frolik en Valencia o Ritmo Run Club en Madrid y Sevilla. En estas activaciones, la marca se integra en la rutina de entrenamiento de los corredores, ofreciendo sus bowls como una opción de recuperación y socialización tras el ejercicio, y reforzando su conexión con quienes hacen del deporte una parte habitual de su vida.
Durante el último año, además, Oakberry ha estado presente en eventos culturales y de ocio como Brunch Electronik, uno de los encuentros musicales de referencia entre el público joven urbano, integrándose en un entorno donde música, ocio y estilo de vida saludable se dan la mano.
Además de la experiencia en tienda, Oakberry ha incorporado el take away y el servicio a domicilio a través de plataformas de delivery, ampliando así los momentos de consumo y reforzando su presencia en el día a día de quienes buscan una opción saludable y práctica.
