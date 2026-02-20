La Xunta archiva el proyecto de Altri en Palas de Rei (Lugo)

El Ejecutivo gallego finalmente renuncia a la instalación de Altri en Palas de Rei (Lugo) y archiva el proyecto. El motivo no es otro que la decisión del Gobierno central de denegar la conexión de la empresa a la red eléctrica, lo que impediría su funcionamiento y lo hace "inviable", según informa esta mañana la conselleira de Economía e Industra, María Jesús Lorenzana, durante una visita a Maderas Besteiro en la ciudad de Lugo.

"Acabamos de comunicar esta semana que el plazo que da la ley son tres meses para que justifique esta conexión y, sino, se procederá inmediatamente al archivo formal del expediente", indica Lorenzana. La conselleira, además, reitera que pese a «tener la declaración de impacto ambiental favorable", ella ya estaba alertando desde hacía tiempo que "la parte industrial estaba incompleta".

Desde la Consellería, donde tratan de ser "coherentes", en palabras de la propia Lorenzana, descartan una reactivación del proyecto a corto plazo, dado que la siguiente planificación energética por parte del Gobierno no tendrá lugar hasta 2030. "Si no consiguen la conexión, y todo apunta a que no lo van a conseguir, lo veo difícil, pero eso hay que preguntarle a la empresa", apunta Lorenzana.

Es decir, hasta dentro de cuatro años no dispondría de la subestación eléctrica que necesitaba para desarrollar el proyecto industrial. Y añade: "la Xunta tiene que ser coherente con lo que dijimos desde el principio y archivarlo".

Aunque el proyecto de la pastera lusa impulsada por Greenfiber se encontraba en un punto muerto desde finales de 2025, el archivo del proyecto supone el punto final a un polémico plan empresarial tras más de un año de movilizaciones vecinales en toda Galicia.