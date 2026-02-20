Método de ahorro
Cada vez se venden más productos usados a través de plataformas: el estudio de la OCU
Ropa, calzado y accesorios son los productos que más se buscan en plataformas como Vinted o Wallapop
Catalunya, con 150 tiendas, lidera la venta de moda de segunda mano en España
Las ventas de ropa de segunda mano se duplican entre los menores de 25 años
Comprar y vender artículos de segunda mano ya forma parte del día a día de muchos españoles. Ya sea para ahorrar dinero, dar una segunda vida a los productos o encontrar auténticas gangas, cada vez más personas recurren a plataformas como Vinted o Wallapop para intercambiar todo tipo de objetos.
Según una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), siete de cada diez españoles han comprado algún artículo usado en el último año y la media de gasto se sitúa en los 167 euros anuales, confirmando el auge imparable de este modelo de consumo.
También informa de que cerca de un 41% de los españoles ha vendido el año pasado algún producto usado, y los que las hacen han podido ingresar una media de 137 euros. Las operaciones de compraventa principalmente se han dado a través de plataformas especializadas, y en la mayoría de los casos a un particular con el que se ha contactado mediante una web o plataforma tipo Vinted o Wallapop (69 %).
La ropa lidera las búsquedas
No obstante, más de la mitad de los usuarios prefiere luego recoger el producto en mano, sobre todo si no es demasiado voluminoso y se vende en el mismo municipio. Por eso, la mayor parte de los pagos se hacen en efectivo o mediante aplicaciones como Bizum, Pay Pal o similares.
Tres son los productos que lideran las búsquedas: ropa, calzado y accesorios (48 %), libros, películas y música (46 %) y muebles y decoración (44 %). Le siguen los juguetes (32 %) y los artículos relacionados con el deporte (28 %).
Cuando esas búsquedas se materializan en compras, la satisfacción suele ser muy alta, según la encuesta, ya que solo un 5 % de los usuarios admite que ha tenido algún problema, y el más habitual es haber recibido un producto en peor estado del anunciado o que no funcionaba correctamente.
Para esos casos, OCU recuerda que en productos de segunda mano también existe el derecho a la garantía: seis meses por defectos ocultos si se compra a un particular y un año como mínimo si es a un profesional.
