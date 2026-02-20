Cada vez se venden más productos usados a través de plataformas: el estudio de la OCU

Comprar y vender artículos de segunda mano ya forma parte del día a día de muchos españoles. Ya sea para ahorrar dinero, dar una segunda vida a los productos o encontrar auténticas gangas, cada vez más personas recurren a plataformas como Vinted o Wallapop para intercambiar todo tipo de objetos.

Según una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), siete de cada diez españoles han comprado algún artículo usado en el último año y la media de gasto se sitúa en los 167 euros anuales, confirmando el auge imparable de este modelo de consumo.

También informa de que cerca de un 41% de los españoles ha vendido el año pasado algún producto usado, y los que las hacen han podido ingresar una media de 137 euros. Las operaciones de compraventa principalmente se han dado a través de plataformas especializadas, y en la mayoría de los casos a un particular con el que se ha contactado mediante una web o plataforma tipo Vinted o Wallapop (69 %).

La ropa lidera las búsquedas

No obstante, más de la mitad de los usuarios prefiere luego recoger el producto en mano, sobre todo si no es demasiado voluminoso y se vende en el mismo municipio. Por eso, la mayor parte de los pagos se hacen en efectivo o mediante aplicaciones como Bizum, Pay Pal o similares.

Tres son los productos que lideran las búsquedas: ropa, calzado y accesorios (48 %), libros, películas y música (46 %) y muebles y decoración (44 %). Le siguen los juguetes (32 %) y los artículos relacionados con el deporte (28 %).

Cuando esas búsquedas se materializan en compras, la satisfacción suele ser muy alta, según la encuesta, ya que solo un 5 % de los usuarios admite que ha tenido algún problema, y el más habitual es haber recibido un producto en peor estado del anunciado o que no funcionaba correctamente.

Para esos casos, OCU recuerda que en productos de segunda mano también existe el derecho a la garantía: seis meses por defectos ocultos si se compra a un particular y un año como mínimo si es a un profesional.