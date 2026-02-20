Salir "en punto" puede acabar en despido si antes se deja de trabajar: lo avala el Tribunal Supremo

Salir del trabajo a la hora pactada no es, por sí solo, motivo de sanción. El problema aparece cuando, para poder marcharse “en punto”, el trabajador deja de trabajar unos minutos antes de que termine la jornada efectiva. Según una sentencia reciente del Tribunal Supremo, esta conducta - si es reiterada y acreditada - puede justificar un despido disciplinario, de acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores.

La clave es qué ocurre antes de la hora de salida

En el día a día, algunos empleados ajustan el horario al minuto: ni llegan tarde ni se alargan más de la cuenta. También hay casos en los que se adelanta la entrada para salir antes, o empresas donde unos minutos arriba o abajo se asumen como flexibilidad.

El conflicto, sin embargo, surge cuando esta flexibilidad no está recogida formalmente en ningún acuerdo ni convenio y, poco a poco, se consolida la costumbre de trabajar menos tiempo del que marca el horario. Si esto se repite, las horas no trabajadas pueden acumularse al final de mes.

No es "irse a la hora", sino dejar de desempeñar el trabajo antes

La interpretación que recoge la sentencia pone el foco en la jornada efectiva: si un empleado empieza a recoger, apagar equipos o abandonar el puesto de trabajo unos minutos antes para poder salir exactamente a la hora, la empresa puede entender que existe una reducción del tiempo real de trabajo y, en consecuencia, un posible incumplimiento de las obligaciones laborales.

Cuál es la base legal: Estatuto de los Trabajadores

El marco jurídico se ampara en dos artículos del Estatuto de los Trabajadores:

Artículo 5: fija como deber básico cumplir las obligaciones del puesto de trabajo según las reglas de la buena fe y la diligencia , y respetar las órdenes empresariales dentro del ejercicio regular de las facultades directivas.

fija como deber básico cumplir las obligaciones del puesto de trabajo según las reglas de la , y respetar las órdenes empresariales dentro del ejercicio regular de las facultades directivas. Artículo 54: prevé el despido disciplinario en caso de incumplimiento grave y culpable, incluidas las faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o la transgresión de la buena fe contractual.

No es automático: hace falta reiteración, gravedad e incumplimiento efectivo

Los expertos en derecho laboral remarcan que no se trata de una causa automática de despido. Para que la medida se considere procedente, es necesario que se pueda probar la reiteración, la gravedad y el incumplimiento efectivo.

Además, la situación puede cambiar completamente si el convenio colectivo reconoce un margen para preparar la salida o regula expresamente estos tiempos.