En el barrio de Poblenou
TDCX ultima un ere de 141 despidos en su 'call center' de Barcelona
La compañía ha perdido los contratos con Linkedin y Tiktok y ajusta plantilla, según denuncia CCOO
San Remo cierra todas sus perfumerías en Catalunya y prepara el despido de sus 115 empleados
La empresa dedicada a la atención al cliente TDCX encara la recta final de un expediente de regulación de empleo (ERE) para despedir a 141 trabajadores de sus oficinas en Barcelona. La compañía ha perdido los contratos de servicio con Linkedin y Tiktok y precisa recortar su plantilla ante la caída de actividad, según han denunciado desde el sindicato CCOO este viernes en un comunicado.
TDCX es una multinacional con oficinas en Malasia, Filipinas, Japón, China, Vietnam, Corea y el barrio de Poblenou de Barcelona. En estas negocia un despido colectivo para cesar a más de la mitad de su plantilla, formada esta en la capital catalana por 270 empleados.
Es un proceso habitual en el sector de la atención al cliente que las plantillas crezcan y menguen cual acordeón a medida que fluctúan los clientes. Desde CCOO recuerdan que en 2024 esta misma compañía ya efectuó un ere tras perder algunos clientes, luego ganó de nuevos y volvió a ampliar personal y ahora vuelve a recortarlo.
"En ningún momento han aceptado elevar las indemnizaciones por encima del mínimo legal", denuncian desde CCOO. Un despido objetivo, según la normativa laboral, se indemniza con 20 días por año trabajado, con tope de 12 mensualidad. También han reclamado desde la central que se garantice una mínima compensación para aquellos empleados con poca antigüedad o que se desafecte a colectivos vulnerables, si bien desde la compañía por el momento no las han aceptado, según explican desde la central.
TDCX inició formalmente las negociaciones del despido colectivo el pasado 29 de enero y este próximo 27 de febrero finaliza el periodo de consultas. CCOO ha convocado huelga los próximos días 26 y 27 de febrero para tratar de forzar a la empresa a que mejore sus condiciones indemnizatorias. La próxima reunión de negociación está convocada para el miércoles, 25 de febrero.
A expensas de que se concrete el expediente de regulación de empleo (ERE), TDCX se sumará así a firmas como Akzo Nobel o International Paper como una de las primeras en registrar un despido colectivo este año en Catalunya. A lo largo del 2025, el Departament de Treball computó que un total de 9.001 trabajadores fueron cesados el año pasado en el marco de despidos colectivos.
