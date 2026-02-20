Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sagrada FamiliaHuelga médicosRodaliesBarcelonaAsesinato TenerifeEric DaneIránViviendaTherianBaqueiraDrogasJubiladosNestléKoemanRadiadoresMulta urogallo
instagramlinkedin

Subsidio por desempleo

El subsidio para mayores de 52 años se ajusta tras la subida del Salario Mínimo Interprofesional

El aumento del salario mínimo de los trabajadores habría modificado el umbral de ingresos para acceder a la prestación, ampliando su número de beneficiarios

Si cobras el SMI, te deben atrasos: así queda el nuevo salario mínimo en 2026

El subsidio para mayores de 52 años busca disminuir el impacto del desempleo en edades avanzadas

El subsidio para mayores de 52 años busca disminuir el impacto del desempleo en edades avanzadas / Alberto Ortega - ARCHIVO

Alejandro Navarro

Alejandro Navarro

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Tras la reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) pueden surgir desajustes en el cobro de otras ayudas económicas estatales. Los principales afectados, en este caso, son los mayores de 52 años que hasta ahora habían podido acceder a un subsidio específico para ellos.

La prestación se plantea para suavizar el efecto del desempleo en edades altas, ya que generalmente es más complicado para estas personas reincorporarse al mercado laboral. De esta forma, podrán mantener ingresos y seguir cotizando para recibir una pensión justa de cara a la jubilación.

Cuantía y porcentaje cotizado

En primer lugar, debemos aclarar que la prestación solo corresponde a adultos desempleados, es decir, mientras dure el contrato de trabajo, el subsidio y la cotización del SEPE se suspenden. En cuanto a la cuantía recibida, esta asciende hasta los 480 euros mensuales, correspondiente al 80% del IPREM.

Un punto importante es que este subsidio cotizaría al 125% de la base mínima, actualizándose conforme las subidas del SMI. De hecho, hay algunos usuarios que prefieren seguir recibiendo el subsidio antes que aceptar un contrato de trabajo, ya que el beneficio sobre su base de cotización sería mayor.

Requisitos para acceder al subsidio

Aun así, la subida del SMI no solo influye en la cotización, puesto que también cambian los requisitos económicos para solicitar el subsidio. La razón de ello es que el límite de rentas exigido cambia en función del salario mínimo. A efectos prácticos, para acceder al subsidio será necesario no superar el 75% del SMI en ingresos propios.

Al aumentar el salario mínimo, también se amplía el límite de ingresos, facilitando el acceso de más desempleados a la prestación. Además, la Seguridad fija otros requisitos básicos para poder beneficiarse de esta ayuda mensual:

  • Tener 52 años o más
  • Presentar, como mínimo, 15 años cotizados para la jubilación
  • Demostrar al menos 6 años cotizados por desempleo en España
  • Haber agotado la prestación contributiva o cumplir los requisitos para acceder a ella

Noticias relacionadas

En todo caso, es conveniente revisar las condiciones de la prestación, así como su efecto en el cálculo de la futura pensión. De esta forma, el usuario podrá saber cuál es la solución más efectiva y beneficiosa para su historial de cotización.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tres acusados de fabricar facturas falsas para González Amador niegan el delito y alegan que todo es nulo por la condena al Fiscal General
  2. La jueza del caso Plus Ultra ve incompatible que la abogada del Estado que defendió a la SEPI sea ahora letrada de un investigado
  3. Te doy mi vivienda a cambio de que me cuides a los perros hasta que mueran': se disparan las donaciones condicionadas
  4. Multas a los propietarios de viviendas con setos o árboles que incumplan estas medidas: lo dice la ley
  5. MAPA | El 'agua invisible' se dispara tras meses de lluvia y recarga los suelos en España
  6. Los empleados deberán asistir a su puesto de trabajo aunque lleven dos meses sin recibir el sueldo
  7. Las personas mayores de 60 años podrán recibir la pensión de orfandad
  8. La nueva borrasca Pedro llega a Catalunya: vientos violentos de hasta 120km/h en estas zonas

Iker Jiménez confirma que ‘Horizonte’ seguirá en el access de Cuatro y deja en el aire el futuro de ‘First Dates’

Iker Jiménez confirma que ‘Horizonte’ seguirá en el access de Cuatro y deja en el aire el futuro de ‘First Dates’

Directo | Mil médicos en huelga cortan la avenida Diagonal

Directo | Mil médicos en huelga cortan la avenida Diagonal

El Parlamento de Cantabria aconseja a sus diputadas no llevar tacones los días de fuertes lluvias para evitar caídas por las goteras

El Parlamento de Cantabria aconseja a sus diputadas no llevar tacones los días de fuertes lluvias para evitar caídas por las goteras

El DAO se persona en la causa abierta por violación y prepara su defensa de cara al interrogatorio

El DAO se persona en la causa abierta por violación y prepara su defensa de cara al interrogatorio

Efecto Trump, hoy en directo: Tensión en torno a Irán y la política exterior de EEUU

Efecto Trump, hoy en directo: Tensión en torno a Irán y la política exterior de EEUU

Los médicos en huelga bailan "Thriller" de Michael Jackson en una Diagonal cortada

Obligada una jubilada a devolver casi 23.000 euros por tener a su hijo empadronado

Obligada una jubilada a devolver casi 23.000 euros por tener a su hijo empadronado

"Responderemos": Irán marca como objetivos las bases de EEUU en Oriente Próximo en caso de que Trump ataque

"Responderemos": Irán marca como objetivos las bases de EEUU en Oriente Próximo en caso de que Trump ataque