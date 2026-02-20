El subsidio para mayores de 52 años se ajusta tras la subida del Salario Mínimo Interprofesional

Tras la reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) pueden surgir desajustes en el cobro de otras ayudas económicas estatales. Los principales afectados, en este caso, son los mayores de 52 años que hasta ahora habían podido acceder a un subsidio específico para ellos.

La prestación se plantea para suavizar el efecto del desempleo en edades altas, ya que generalmente es más complicado para estas personas reincorporarse al mercado laboral. De esta forma, podrán mantener ingresos y seguir cotizando para recibir una pensión justa de cara a la jubilación.

Cuantía y porcentaje cotizado

En primer lugar, debemos aclarar que la prestación solo corresponde a adultos desempleados, es decir, mientras dure el contrato de trabajo, el subsidio y la cotización del SEPE se suspenden. En cuanto a la cuantía recibida, esta asciende hasta los 480 euros mensuales, correspondiente al 80% del IPREM.

Un punto importante es que este subsidio cotizaría al 125% de la base mínima, actualizándose conforme las subidas del SMI. De hecho, hay algunos usuarios que prefieren seguir recibiendo el subsidio antes que aceptar un contrato de trabajo, ya que el beneficio sobre su base de cotización sería mayor.

Requisitos para acceder al subsidio

Aun así, la subida del SMI no solo influye en la cotización, puesto que también cambian los requisitos económicos para solicitar el subsidio. La razón de ello es que el límite de rentas exigido cambia en función del salario mínimo. A efectos prácticos, para acceder al subsidio será necesario no superar el 75% del SMI en ingresos propios.

Al aumentar el salario mínimo, también se amplía el límite de ingresos, facilitando el acceso de más desempleados a la prestación. Además, la Seguridad fija otros requisitos básicos para poder beneficiarse de esta ayuda mensual:

Tener 52 años o más

Presentar, como mínimo, 15 años cotizados para la jubilación

para la jubilación Demostrar al menos 6 años cotizados por desempleo en España

en España Haber agotado la prestación contributiva o cumplir los requisitos para acceder a ella

En todo caso, es conveniente revisar las condiciones de la prestación, así como su efecto en el cálculo de la futura pensión. De esta forma, el usuario podrá saber cuál es la solución más efectiva y beneficiosa para su historial de cotización.