Pepe Álvarez, secretario general de UGT: "¿La CEOE está a dispuesta a que la Inspección visite los centros de trabajo donde se producen más bajas médicas?"

El secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), el asturiano Pepe Álvarez Suárez (Belmonte de Miranda, 1956) ejerce su tercer y último mandato al frente de UGT y acaba de firmar junto a CCOO y el Gobierno español la última subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que este año será del 3,1%.

-UGT, junto con CCOO, acaba de apoyar al Gobierno en el sexto aumento consecutivo del SMI sin el concurso de la CEOE. ¿Ha habido una exclusión deliberada de la patronal?

-Lo de CEOE es una incoherencia absoluta. El Observatorio de Márgenes Empresariales acaba de señalar que los beneficios sobre ventas en 2025 superaron el 13%. Pero esa es una cuestión que tienen que solucionar los empresarios. Es decir, si el reparto de los beneficios del país se lo llevan las grandes multinacionales, las compañías medianas o pequeñas y los autónomos, lo tienen que resolver los empresarios. Lo que nosotros no vamos a permitir es que lo paguen los trabajadores. Pero es que, además, este aumento del SMI, del 3,1%, tampoco cumple con el mandato de la Carta Social Europea, que indica que el SMI debe suponer al menos el 60% del salario medio. Actualmente ese porcentaje se sitúa, según datos de 2024, en 1.444 euros mensuales, y el incremento anunciado ubica el SMI en 1.221 euros. Además, el salario mínimo español es incluso la mitad que en países como Alemania, Bélgica o Irlanda. Por lo tanto, ¿qué argumentos tiene la CEOE para oponerse? Ninguno. Es más, podríamos incluso decir que el Estado está subvencionando el SMI en la medida en que una parte quedará exenta de IRPF y, por tanto, dejará de recaudarlo Hacienda.

-Tanto usted como la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, han afirmado que si una empresa no puede subir el salario 37 euros al mes, esa empresa tiene un problema.

-Es verdad. Una empresa que no pueda subir 37 euros a un trabajador, ese es el menor problema que tiene. Creo que lo que hace el salario mínimo, fundamentalmente, es actualizar tecnológicamente al país. La productividad en España ha crecido en los últimos cuatro años como no lo había hecho anteriormente, en buena parte porque el SMI ayuda a que las empresas se actualicen desde el punto de vista tecnológico. Yo ya sé que hay gente que dice: "Pero qué dice este sindicalista, se va a destruir el empleo". Efectivamente, en algunos sectores se reduce la mano de obra porque con menos personas se hace lo mismo. Pero España no puede aspirar a ser un país en el que el elemento clave y fundamental sea el coste de la mano de obra, porque entonces nos vamos a quedar toda la vida en una situación de atraso tecnológico histórico, que es a lo que parece que nos quieren llevar algunos empresarios.

-En una economía como la española, tan dependiente del sector servicios y actividades con pequeños negocios como el comercio o la hostelería, ese incremento salarial puede suponer un gran problema.

-Bueno, ¿y cuánto han subido los cafés? Es que a ver si resulta que todos los demás somos tontos. ¿Cuánto han subido los precios de la hostelería en España durante los últimos años? ¿Adónde va eso, al bolsillo de unos pocos? No, hombre, no. Los salarios y las condiciones laborales de la hostelería y el comercio tienen que mejorar, porque será lo que ayude a que la gente se quede en estos sectores y que no se los plantee siempre como empleos de paso.

-El absentismo es otro problema denunciado por los empresarios.

-Los servicios públicos no pueden atender con inmediatez los accidentes no laborales, respetando siempre el principio de que el alta y la baja la concede siempre la Seguridad Social, no la mutua. Ese es el camino que nosotros queremos seguir. Se tienen que analizar todas las circunstancias y no culpar a los trabajadores. ¿La CEOE está a dispuesta a que la Inspección visite los centros de trabajo donde se producen más bajas?

-La CEOE tampoco ha suscrito la última ley de Prevención de Riesgos Laborales.

-No. ¿Cómo pueden tener tanta cara de no firmar una ley así en un país en el que existe la previsión de que cada día mueran tres personas por causas laborales? Si analizamos las bajas médicas, vemos que una buena parte son consecuencia de enfermedades profesionales no reconocidas en España. Es un problema muy serio. En Alemania, en torno al 15% de las enfermedades son profesionales, mientras que en España no llegan al 4%. Esto significa que hay una parte muy importante de las enfermedades que hoy se tratan como comunes que tienen su origen en el trabajo. Y ahí es donde empezaremos a ver cuáles son las causas de muchas bajas relacionadas con la salud mental y si tienen que ver con el estrés al que son sometidos los trabajadores o la presión de llevarse el trabajo a casa.

-¿Es la inmigración la solución al mantenimiento del nivel de empleo?

-La inmigración es, ante todo, un fenómeno humano que no hay que analizar sólo desde la perspectiva económica. Hay que analizarlo como aquello que hizo mi abuelo cuando se marchó a Cuba porque en Asturias no encontraba perspectivas de futuro, o yo mismo cuando me fui a Barcelona. Porque hay personas que tratan el tema de la inmigración como si fuera ganado humano. No es verdad que la ultraderecha no quiera que vengan inmigrantes a España; claro que quieren que vengan, pero como ganado: en barracones, a romper los salarios porque no estarán sujetos a convenios colectivos... Nosotros queremos que vengan con derechos.

-¿Pero España necesita inmigración?

Noticias relacionadas

-Sin ninguna duda. Y la que tenemos actualmente seguramente la podamos absorber, y además es una fuente de rejuvenecimiento de los trabajadores y contribuyentes. Además, los inmigrantes gastan de media mucho menos en salud que un español, en gran medida por su juventud.