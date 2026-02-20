Pablo Gallén Ortega, redactor de 'Activos', galardonado en los VIII Premios Oriva

Pablo Gallén Ortega, redactor de 'activos', el vertical económico de Prensa Ibérica, y EL PERIÓDICO, ha sido uno de los dos periodistas galardonados por Oriva, la interprofesional del Aceite de Orujo de Oliva, que celebró el pasado jueves en el Palacio Linares de Madrid la VIII Gala de Premios Oriva de Comunicación, que premian las piezas periodísticas que mejor informan y divulgan sobre el Aceite de Orujo de Oliva.

El segundo ganador fue Juan Esteban Poveda Sánchez, delegado en Andalucía de 'El Economista'. El acto de entrega de premios contó con la asistencia de profesionales del ámbito de la comunicación y del sector del olivar, así como con la representación institucional de José Miguel Herrero Velasco, director general de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; y Carmen Cristina de Toro Navero, directora general de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía.

En la categoría de mejor publicación a la Excelencia Informativa, el jurado otorgó el primer premio a Juan Esteban Poveda Sánchez, por su reportaje “Aceite de Orujo de Oliva: el secreto de la perfecta economía circular del olivar”, publicado en el diario económico El Economista. La madurez periodística, la precisión en la explicación de los conceptos mencionados, así como los recursos visuales y gráficos utilizados fueron algunos de los elementos más valorados

Gallén obtuvo la Distinción ORIVA a la Cobertura Destacada por su reportaje “La economía circular del olivar: de aceites a campos de fútbol con huesos de aceituna”, publicado el 26 de julio de 2025 en la edición digital de El Periódico; y el 27 de julio de 2025 en el suplemento de Economía de Prensa Ibérica, Activos. El jurado destacó su capacidad divulgativa, la inteligencia del planteamiento y el enfoque original utilizados.

Durante el acto, el presidente de ORIVA, José Luis Maestro Sánchez-Cano, destacó “la labor de los profesionales de la comunicación que, con rigor, sensibilidad y compromiso, contribuyen a construir un relato sólido, veraz y compartido sobre el Aceite de Orujo de Oliva, ayudando a la sociedad a comprender su papel clave en la sostenibilidad del sector oleícola y en el futuro de nuestra alimentación”.

Un jurado ilustre

La VIII edición de los Premios ORIVA de Comunicación ha contado con un jurado independiente para evaluar las candidaturas presentadas atendiendo a los criterios de veracidad, originalidad, calidad narrativa, claridad y alcance.

Bajo la presidencia de José Luis Maestro Sánchez-Cano, el jurado ha estado constituido por Anabel Pascual Casas, directora de Comunicación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA); María García de la Fuente, presidenta de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA); Elisa Plumed Lucas, vicepresidenta de la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España (APAE); Laura Bravo Clemente, profesora de Investigación del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrición (ICTAN) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); Javier Sánchez Perona, Investigador Científico del Instituto de la Grasa – CSIC; Higinio Martínez Gracia, CEO de Omnicom PR Group; Jaime Osta Gallego, vicepresidente de ORIVA; y Alicia Vives Gutiérrez, directora general de ORIVA.