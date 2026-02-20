Indra formaliza un protocolo para una posible fusión con Escribano y crea una comisión de supervisión

Indra ha reforzado los controles. La compañía que preside Ángel Escribano ha adelantado una hoja de ruta este viernes que regula la toma de decisiones en el caso de una eventual operación con Escribano Mechanical and Engineering (EM&E), según detalla un documento remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Además, Indra reconoce en el propio documento que la operación "presenta un posible conflicto de interés", dado que Escribano EM&E, propiedad de los hermanos Escribano, es el segundo mayor accionista de Indra.

El documento fija salvaguardas y refuerza controles para gestionar los conflictos de interés entre Indra Sistemas y Escribano Mechanical and Engineering en el caso de una transacción entre ambos. Por ello, la compañía formó una comisión ad hoc el pasado verano para analizar a fondo la transacción entre ambas compañías e introduce una segunda capa de control interno dentro de la empresa. El protocolo también subraya que los consejeros independientes tendrán un papel más reforzado con respecto a la supervisión en el caso de una fusión eventual.

Este protocolo, según el documento, "tiene como objetivo desarrollar una adecuada gestión de los conflictos de interés y garantizar que el proceso se conduce de acuerdo con los mejores estándares de gobierno corporativo". Entre algunas de las normas que subraya la comisión, el protocolo detalla que Ángel Escribano tendrá que presentar los términos de la operación y divulgar la existencia de conflictos de interés a equipos internos. La transacción pasará a estar en manos del consejo de administración dell grupo, quienes decidirán si modifican la operación tras una fase de análisis.

Esta hoja de ruta llega después de una semana de grandes movimientos dentro de la compañía de Defensa. Entre ellos, anoche se conoció que un vehículo de Alicia Koplowitz había aflorado una participación del 0,006% en Indra, con un saldo equivalente a 11.475 títulos de Indra y con una valoración aproximada de 577.000 euros.

[Noticia de última hora, habrá actualización]