El Govern abona 1,5 millones de euros de las ayudas a la destilación de crisis de vino en Catalunya
EP
BARCELONA
La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha abonado 1,5 millones de euros de las ayudas a la destilación de crisis de vino, según ha informado en un comunicado este jueves.
Se trata de una medida excepcional de apoyo al sector vitivinícola que se usa cuando hay un exceso de vino en el mercado y los precios caen "demasiado".
El objetivo es retirar vino del mercado para transformarlo en alcohol destinado a otros usos industriales, y las ayudas se han abonado a 12 bodegas, que han recibido 52,2 euros por hectolitro.
