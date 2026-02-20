El Gobierno revisará las implicaciones jurídicas del arancel global del 10% de Trump: "España defiende la reducción de barreras"

España analizará el último asalto comercial desde Estados Unidos. El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha informado que está "siguiendo de manera estrecha" la evolución del último enfrentamiento comercial con Washington tras el anuncio de la imposición de un arancel "global" del 10% por parte de Donald Trump. El máximo responsable de la Casa Blanca ha vuelto a poner en alerta a los mercados este viernes y ha buscado desafiar al Tribunal Supremo de Estados Unidos tras un fallo histórico que anuló la mayoría de los llamados aranceles "recíprocos" del dirigente republicano. Desde el departamento que dirige Carlos Cuerpo subrayan que España se mantiene en línea con la postura de Bruselas y analizarán las "implicaciones jurídicas y comerciales" de estos aranceles.

Además, el Gobierno ha recordado que han desplegado una red de apoyo para las empresas que podrían verse directamente golpeadas por los gravámenes. El Ministerio ha recordado que el mecanismo —el Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial— seguirá a la disposición de las compañías afectadas por los aranceles de Washington.

El Ministerio también ha recalcado la urgencia de tener un marco comercial que se base en reglas claras. "Las empresas a ambos lados del Atlántico necesitan un entorno de estabilidad, certidumbre y previsibilidad. España, junto con el resto de Estados miembro de la Unión Europea, defiende la reducción de barreras y la importancia de un marco comercial claro y basado en reglas que genere esas garantías", han informado fuentes de Economía este viernes.

El Tribunal Supremo —un órgano de mayoría conservador— dictaminó que los aranceles "recíprocos" lanzados por Trump durante la jornada bautizada como el Día de la Liberación son inconstitucionales, una decisión que ha vuelto a reactivar los vaivenes comerciales desde el Despacho Oval. El presidente, apenas tres horas después de la decisión, compareció con un nuevo asalto comercial: un "arancel global" del 10%, que asegura respaldará con una investigación. "Hoy firmaré una orden para imponer un arancel global del 10% bajo la Sección 122", sentenció, en referencia a la Ley de Expansión del Comercio. "Me avergüenzo de los jueces que votaron en contra. Francamente, son una vergüenza para nuestro país, porque se dejaron influir por intereses extranjeros", ha manifestado el líder republicano.