Foment carga contra el veto a la compra de vivienda para especular: "Es una medida filocomunista"

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha calificado de medida "filocomunista" que "atenta contra la propiedad privada" el acuerdo entre el PSC y Comuns para vetar que los grandes propietarios compren bloques de vivienda para especular. La histórica patronal catalana suma así un nuevo choque con el Ejecutivo por sus políticas de vivienda, afirma que "está interviniendo continuamente el mercado" y acusa a Salvador Illa de "dañar" la imagen de Catalunya en el exterior.

Las relaciones entre Sánchez Llibre e Illa se han ido tensando durante los últimos meses. Por un lado, en Palau sentó muy mal el comunicado de Foment sobre el acuerdo entre el Gobierno y ERC para un nuevo acuerdo de financiación autonómica, que los empresarios tacharon de "claramente insuficiente". Pero ese desgaste se viene cocinando fruto de los acuerdos que ha ido cerrando el segundo con los Comuns para poder ir sumando mayorías en el Parlament.

La patronal ya saltó, por ejemplo, cuando Illa acordó limitar el aquiler de temporada y el último choque ha sido a raíz del pacto para unos nuevos presupuestos de la Generalitat, que incluye un veto a la compra en zonas tensionadas si dicha adquisición no está destinada para vivir o para alquiler social. "Esos planteamientos de decrecimiento económico que no le hacen nada bien al Govern del señor Salvador Illa", ha afirmado el patrono este viernes en una entrevista en 'Catalunya Ràdio'.

Sánchez Llibre ha manifestado sentir "mucha preocupación" por la imagen de Catalunya que ello proyecta en el exterior. "Son políticas filocomunistas que cambian el voto de los presupuestos a través de vulnerar un derecho fundamental de los ciudadanos como es la propiedad privada", ha afirmado.

Noticias relacionadas

El presidente de Foment ha acusado a Illa de estar "interviniendo el mercado continuamente" y ha considerado que ello provocará que "cada vez se construirán menos viviendas". Sánchez Llibre ha confiado en que los tribunales acaben declarando ilegal la reforma anunicada.