Facua denuncia a Ryanair por las tarjetas regalo: "Es una práctica abusiva"

Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a las aerolíneas Ryanair, Transavia, Wizz Air e Iberia ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por imponer fechas límite para usar sus tarjetas regalo, al mismo tiempo que ha pedido la apertura de expedientes sancionadores, según un comunicado.

Para la asociación, el hecho de que estas cuatro aerolíneas impongan un plazo para la utilización de sus tarjetas regalo, de modo que, transcurrido el mismo, caduque sin posibilidad de recuperar el saldo cargado, constituye "una práctica abusiva", ya que se limitan "injustificadamente" los derechos del consumidor, lo que supone una "clara falta de reciprocidad contractual".

Resolución unilateral del contrato

"Esta práctica permite a las compañías resolver unilateralmente el contrato una vez transcurrido el plazo de un año -dos en Transavia- desde la adquisición de la tarjeta y apropiarse del importe abonado sin que se haya producido prestación alguna a favor del consumidor", ha añadido al respecto.

La organización de consumidores también ha recordado que la Comisión de Cooperación de Consumo ya determinó en 2011 la abusividad de esta cláusula en las tarjetas regalo de ciertas empresas al considerar que se trata "una condición general incorporada a un contrato, no negociada individualmente y que, en perjuicio del consumidor, produce un desequilibrio importante entre los derechos de ambas partes que es contrario a la buena fe, en la medida en que limita los derechos del consumidor".

Multa de 20.000 euros

Ese mismo año, la Junta de Andalucía multó con 20.000 euros a una cadena de establecimientos del sector textil tras detectar que ofertaban tarjetas regalo con fecha de caducidad, tal y como apunta la entidad de consumidores.

Asimismo, en el caso de Ryanair, la irlandesa cobra un importe adicional en concepto de "tasa administrativa", cuyo precio varía en función del método de emisión de la tarjeta que se elija -dos euros en formato digital y cinco euros en formato físico-.

A juicio de Facua, esta tasa es "en sí otra práctica abusiva", argumentando que carece de justificación objetiva y supone un coste adicional para el consumidor sin que reciba ninguna prestación accesoria.

Qué dice la ley

Tal y como ha subrayado Facua, el artículo 87 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias deja claro que "son abusivas las cláusulas que determinen la falta de reciprocidad en el contrato, contraria a la buena fe, en perjuicio del consumidor y usuario y, en particular la posibilidad de que el empresario se quede con las cantidades abonadas en concepto de prestaciones aún no efectuadas cuando sea él mismo quien resuelva el contrato".

Por lo que se refiere a la "tasa administrativa" que aplica Ryanair, el artículo 89 de esta misma norma recoge como cláusulas abusivas "la imposición al consumidor y usuario de bienes y servicios complementarios o accesorios no solicitados" y "los incrementos de precio por servicios accesorios, financiación, aplazamientos, recargos, indemnización o penalizaciones que no correspondan a prestaciones adicionales susceptibles de ser aceptados o rechazados en cada caso expresados con la debida claridad o separación".