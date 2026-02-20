El CEO de CaixaBank gana 5,19 millones de euros en 2025, un 15% más

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ganó 5,19 millones de euros en 2025, un 15% más respecto al salario que percibió el año anterior. Concretamente, según las cuentas anuales de la entidad publicadas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de la cuantía total recibida, 2,58 millones de euros correspondieron a remuneración fija y 1,91 millones a variable. Además, contó con una aportación de 562.900 euros al sistema de ahorro a largo plazo y otros 128.700 euros en otros conceptos, fundamentalmente primas de seguro de salud y de vida.

Por su parte, Tomás Muniesa, presidente no ejecutivo de la entidad, recibió una remuneración como retribución fija de 1,65 millones de euros, en su primer año como presidente del banco tras haber sustituido a José Ignacio Goirigolzarri. Muniesa fue nombrado presidente de CaixaBank el 1 de enero de 2025. Antes, en 2024, fue vicepresidente de la entidad y percibió 652.000 euros, un salario que incluye los 435.000 euros percibidos en VidaCaixa.

Esta retribución es inferior a la que percibió Goirigolzarri en 2024. La diferencia se explica porque el expresidente de Bankia sí desempeñaba funciones ejecutivas en CaixaBank, a diferencia de Muniesa. En su último año al frente de la entidad, Goirigolzarri obtuvo un sueldo de 2,51 millones de euros y una compensación adicional de 1,7 millones por su salida.

En cuanto a la remuneración del consejo de administración -que este jueves acordó la reelección de Muniesa como consejero por cuatro años más-, se situó en 10,47 millones de euros en 2025, cifra que supone un 2,1% menos que el ejercicio anterior. Por su parte, la alta dirección de la entidad percibió 18,73 millones de euros en 2025, un 13,8% más que el año anterior.

Para 2026, el consejo de administración va a proponer a la junta de accionistas una actualización de la remuneración del consejero delegado de un 3% de la remuneración fija y de las aportaciones a planes de ahorro y del 49,7% de la remuneración variable. El incremento total será del 19,7%.

La entidad propondrá elevar en 2026 un 3,32% de media el salario del presidente y de los consejeros por sus funciones no ejecutivas. En su informe, el banco justifica la subida por la necesidad de retener "talento directivo, reforzar el compromiso a largo plazo del consejero delegado y seguir cerrando la brecha existente frente al mercado en su retribución".

Fidelizar talento

CaixaBank explica que esta propuesta sigue la línea de un sistema retributivo "competitivo" con el objetivo de "atraer, retener y fidelizar el talento en los perfiles de los consejeros, de forma que garantice el seguir cumpliendo adecuadamente con las elevadas exigencias de idoneidad" que persigue el banco y que son requeridas por la legislación sectorial de las entidades de crédito.

La entidad subraya que, frente a compañías de perfil similar —tanto del Ibex 35 como del sector financiero europeo—, aún existe un amplio margen para equiparar la remuneración de su consejero delegado. Según el banco, su salario continúa "por debajo de los niveles habituales" en el mercado para entidades comparables en modelo de negocio, tamaño y relevancia.

Además, señala que la retribución variable objetivo propuesta "seguiría estando más de un 10% por debajo de la mediana de ambos grupos de comparables y, por lo tanto, significativamente por debajo de lo que correspondería teniendo en cuenta dónde se sitúa CaixaBank en términos de tamaño en ambos grupos de comparables, europeo e Ibex 35".