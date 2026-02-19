Una tecnología autónoma que gestiona activos 'cripto' en tu nombre

Quim Allard no lo adorna. "Empezamos en el universo 'cripto' en 2017 y hemos perdido dinero de todas las formas que existen". Deja clara la mayor, de entrada, para intentar alejar su proyecto de otras soluciones etéreas e incomprensibles relacionadas con las criptomonedas. "Si seguimos igualmente adelante –pese a los contratiempos– fue porque veíamos que el concepto tenía mucho sentido: estábamos seguros de que era una tecnología que la gente iba a adoptar", prosigue el ahora cofundador y consejero delegado de Iqana, la empresa que está cerca de probar que su instinto no les engañaba.

Por lo menos, así lo apuntan sus últimos logros: haber multiplicado por 12 el volumen de activos gestionados en el último año y medio (no precisan la cifra, pero sí que hablan de millones); acabar de sumar a Marcos Aza, alto directivo de Santander Asset Management, a una lista de asesores en la que ya figuran José Abad (consultor para el FMI o el Banco Mundial) o José Carabias (director de Quant Research y exCitadel Nueva York); o haber cerrado una ronda de inversión inicial de 1,1 millones de euros.

El hito, en este último caso, es que las rondas 'pre-semilla' –aquellas que se cierran casi que para poner en marcha la empresa–, suelen ser mucho más bajas. Los socios inversores son Kfund, que lidera la operación, y firmas que ya habían invertido hace unos meses en la empresa como Heartfelt y un grupo de pequeños inversores independientes.

"Iqana aborda uno de los principales cuellos de botella del mercado 'cripto' institucional: la necesidad de herramientas robustas para la gestión de carteras, el control del riesgo y la ejecución eficiente, en un entorno cada vez más regulado y sofisticado", resumen desde Kfund.

Lo que hace Iqana, muy sucintamente, es automatizar la gestión de criptoactivos. Los fundadores (Quim Allard, Albert Ventura-Traveset, Ignasi Salat y François Centeno) desarrollaron en su momento una tecnología que les permitiera a ellos poder estar todo lo encima que requiere el universo de las criptomonedas, sin tener que pasar todo el día pegados al ordenador o levantándose a horas intempestivas porque a mitad de la noche el mercado estuviese cayendo un 40%. Sin embargo, su entorno les empezó a preguntar por la herramienta, y vieron que eso podía ser lo que aportaran a este mercado.

Perfil de cliente y planes de futuro

"Nos enfocamos principalmente a 'family offices' [gestoras de grandes patrimonios familiares] que están empezando a entrar en activos digitales y buscan un socio que les ayude a hacerlo, estamos trabajando con varios 'hedge funds' [fondos de alto riesgo] que buscan equipos como el suyo [para complementar su operativa] y luego hay fondos discrecionales que hacían esta gestión de forma manual y están empezando a delegarnos el asunto", enumera Allard. Lo que les ofrecen son trajes a medida: que la herramienta analice, compre, venda y lo que haga falta con el nivel de riesgo que ellos requieran.

"Hemos hecho mucho énfasis en el equipo que hemos montado", resuelve el consejero delegado de Iqana, para responder a si una propuesta así no genera cierta desconfianza. "Contratamos a físicos, matemáticos, ingenieros, doctorados en economía... buscamos que el capital humano que diseña, implementa y monitoriza estos modelos sea de primer nivel, porque es algo sensible", reconoce. De hecho, han decidido que estos modelos todavía no incorporen inteligencia artificial (IA).

Con el dinero recibido (que es, según avanzan, antesala a una ronda mucho mayor) trabajarán en que estos modelos puedan gestionar un volumen de datos e información monetaria muchísimo mayor, en terminar los trámites regulatorios que les permitan empezar a trabajar con grandes bancos y gestoras de fondos, y en seguir contratando a este tipo de perfiles. De momento son una oficina de 10 personas (cuando se confirmen sus dos últimos fichajes), más los asesores externos.