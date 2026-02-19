Las ‘startups’ de salud catalanas baten su récord histórico de financiación con 517 millones de euros captados en 2025

Nueva medalla para un sector que se está convirtiendo en pieza clave de la economía catalana. Las ‘startups’ de salud y ciencias de la vida que operan en esta comunidad han batido, al fin, el récord histórico de captación de inversión alcanzado en 2022, un logro que indica que el ecosistema tiene cada vez más proyectos científicos y tecnológicos maduros, avanzados y con más proyección internacional.

Según el informe que elabora anualmente la fundación publicoprivada Biocat, este tejido de empresas captó un total de 517 millones de euros en 2025, la inmensa mayoría procedente del capital riesgo (327 millones de euros), pero con presencia nada menor de las subvenciones (124,3 millones de euros). El total es un volumen un 43% mayor al de 2024 y un 7,2% más abultado que el de 2022, cuando se registró la cifra más alta de la serie.

Gráfico que muestra la inversión en 'startups' y 'scaleups' de la bioregión entre 2021 y 2025. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

De hecho, la curva descendió abruptamente en 2023, lo que el sector describió como un retroceso previsible dado que la subida era en gran medida fruto del covid y de la importancia que se dio ese año a la investigación e innovación médica. Este no es el caso en 2025. “Las cifras demuestran el escalado y madurez del ecosistema”, resume Robert Fabregat, director general de Biocat. A modo de referencia, esta misma tasa de crecimiento es de un 11% en Europa o de un 15% en Asia, y cae un 11% en Estados Unidos.

Tal como exponen Fabregat y Silvia Labé, directora del 'Informe de la Bioregió', este logro de las ‘startups’ es uno más en una larga lista de hitos: el número total de empresas que operan en este sector crece un 8,3% de 2024 a 2025 hasta las 1.650, su volumen de negocio asciende otro casi 9% hasta superar los 48.600 millones de euros de facturación anual –prácticamente la mitad corresponde a la industria farmacéutica–, la comunidad va en cabeza en proyectos europeos adjudicados por cada millón de habitantes, es la segunda de Europa en cuanto a la financiación captada en este marco y el quinto mercado más prolífico en publicaciones científicas también por cada millón de habitantes. Es el cuarto de Europa, además, con más ensayos clínicos en activo; el séptimo, en el mundo.

Menos proyectos de 'hub' extranjeros

Hay alguna sombra, como que es el año menos activo de los últimos cinco en inversión extranjera directa. Se han captado un total de 111 millones de euros en proyectos de establecimiento de ‘hubs’ de empresas foráneas, una cifra drásticamente peor a los casi 2.000 millones de euros de 2023 y 2024 que disparó el proyecto de AstraZeneca en Barcelona, pero también considerablemente inferior a los 275 millones de euros que se registraban en 2021 o 2022.

Desde Biocat aseguran que no es algo que les preocupe: “Intentamos tomar fotografías de periodos, porque la imagen concreta de un año puede estar influida porque un indicador haya crecido más por alguna casuística concreta”, razona Fabregat. “Si miras de dónde venimos y dónde estamos ahora, se ve perfectamente que, como ecosistema y bioregión, no solo nos estamos consolidando desde hace tiempo, sino que estamos en constante crecimiento”, defiende.

Principales operaciones

Lo cierto es que la radiografía concreta del universo ‘startup’ da constancia de esta evolución: los 517 millones de euros captados en 2025 se consiguen con casi el mismo número de rondas de financiación, señal de que cada ‘startup’ recibe cada vez más dinero en sus rondas. De hecho, casi la mitad de este dinero viene de tres operaciones: los 118 millones de euros que obtuvo SpliceBio; los 50 millones de DeepUll y los 37 millones de Qida. Completan la lista de mayores operaciones Minoryx, Seqera y Heura (que meten en este saco por los beneficios para la salud de su carne vegetal), con rondas de entre 15 y 40 millones de euros;

Infografía sobre las principales operaciones de financiación en el 2025

También muestra este informe cómo la coinversión entre fondos nacionales e internacionales es cada vez mayor y la mortalidad de las empresas, cada vez menor. “Tenemos una tasa de mortalidad del 27%, que es muy baja respecto a otros sectores”, remarcan Fabregat y Labé, quienes dan apenas una pequeña pista de lo que está por venir en 2026: “Es muy difícil vaticinar, pero de las conversaciones con inversores vemos una perspectiva muy positiva”, concluyen.