Hacienda da un alivio fiscal a los sueldos bajos: hasta 591 euros de rebaja en el IRPF si ganas menos de esta cantidad

El Ministerio de Hacienda ha aprobado una importante actualización fiscal para aliviar la presión tributaria de las rentas más bajas. La medida, anunciada tras el Consejo de Ministros del martes, implica una nueva deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que puede suponer hasta 591 euros de rebaja para contribuyentes con ingresos anuales inferiores a 20.000 euros brutos.

Esta decisión acompaña a la reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta 1.221 euros mensuales en 14 pagas (17.094 euros anuales), publicada ya en el Boletín Oficial del Estado con efectos desde el 1 de enero de 2026.

El objetivo declarado por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es que quienes perciben el salario mínimo y aquellos con sueldos algo superiores no vean aumentada su carga fiscal de forma desproporcionada a causa de la subida del SMI. Con la deducción, estos trabajadores podrán prácticamente no pagar IRPF por su salario o ver una reducción significativa en el impuesto final.

¿Cómo funciona la deducción y a quién beneficia?

La deducción se diseñó para corregir el llamado “error de salto”, una situación en la que una pequeña mejora salarial puede traducirse en un aumento injustificado de la cuota del IRPF. Para evitarlo, Hacienda eleva la deducción hasta 591 euros y la extiende de forma decreciente hasta los 20.000 euros de ingresos, quedando por debajo de ese umbral un alivio fiscal significativo.

El SMI completo (17.094 euros): puede dejar de tributar prácticamente IRPF gracias a la deducción.

puede dejar de tributar prácticamente IRPF gracias a la deducción. Entre 17.094 euros y 20.000 euros: la deducción se reduce progresivamente, pero sigue aportando beneficio fiscal.

la deducción se reduce progresivamente, pero sigue aportando beneficio fiscal. Hasta 20.000 euros: sigue habiendo rebaja fiscal, aunque menor que para quienes están más cerca del SMI.

Técnicos del Ministerio de Hacienda estiman que casi 3 millones de contribuyentes podrían verse incentivados a presentar la declaración de la renta para aprovechar esta deducción, incluso si no estaban obligados a hacerlo anteriormente.

Recomendaciones y opiniones de expertos

Los expertos fiscales aconsejan a quienes ganen entre 15.876 y 20.000 euros que presenten su declaración de la renta en la campaña de 2027 correspondiente a los ingresos de 2026, para no perder el derecho a esta deducción.

No obstante, esta medida también ha suscitado críticas. La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) ha denunciado que la deducción no contempla a pensionistas o autónomos que puedan percibir rentas similares, calificando la exclusión como una brecha en la política fiscal social.

En definitiva, esta nueva deducción del IRPF busca traducirse en más renta disponible para quienes más lo necesitan tras la subida del SMI, al tiempo que equilibra el efecto fiscal de incrementar el salario mínimo en un contexto económico marcado por la inflación y los ajustes salariales.