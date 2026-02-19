Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Príncipe Andrés de InglaterraViento CatalunyaTráficoBorrasca PedroViviendaDAO PolicíaGonzález AmadorDonald TrumpLaLigaAguaYolanda Díaz
instagramlinkedin

Vivienda

El precio de la vivienda cierra 2025 con una subida del 13% y marca un récord histórico con 2.230 euros/m2

El valor tasado de la vivienda rebasa todos los trimestres del pasado año los 2.000 euros/m2 y supera los valores que se alcanzaron en plena burbuja inmobiliaria

Edificación de viviendas en Tres Cantos, Madrid.

Edificación de viviendas en Tres Cantos, Madrid. / EP

EFE

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El precio de la vivienda acentuó su subida en 2025 con un incremento interanual del 13,1 % hasta alcanzar los 2.230 euros/m2, el mayor importe que se registra en toda la serie histórica de la estadística de valor tasado de Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que arranca en 1995.

Con este aumento de dos dígitos, el valor tasado de la vivienda rebasó todos los trimestres del pasado año los 2.000 euros/m2 y superó los valores que se alcanzaron en plena burbuja inmobiliaria.

Si se analiza la evolución de los datos del cuarto trimestre del año frente a los del trimestre anterior, el valor tasado de la vivienda arroja una subida del 3,6 % en tasa intertrimestral.

Noticias relacionadas y más

Para elaborar esta estadística el Ministerio utiliza como fuente de información los datos de los informes de tasación procedentes de las empresas tasadoras que pertenecen a la Asociación Española de Análisis del Valor (AEV).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multas a los propietarios de viviendas con setos o árboles que incumplan estas medidas: lo dice la ley
  2. El Gobierno plantea que los empleados de baja por cáncer, infarto o ictus puedan volver progresivamente al trabajo
  3. MAPA | El 'agua invisible' se dispara tras meses de lluvia y recarga los suelos en España
  4. Tres acusados de fabricar facturas falsas para González Amador niegan el delito y alegan que todo es nulo por la condena al Fiscal General
  5. Las personas mayores de 60 años podrán recibir la pensión de orfandad
  6. Los empleados deberán asistir a su puesto de trabajo aunque lleven dos meses sin recibir el sueldo
  7. El antiguo peaje de la Roca se convertirá en un área de servicio con cargadores ultrarrápidos en la AP-7
  8. La nueva borrasca Pedro llega a Catalunya: vientos violentos de hasta 120km/h en estas zonas

La CUP quiere prohibir la compra de segundas residencias en toda Catalunya

La CUP quiere prohibir la compra de segundas residencias en toda Catalunya

Último día de la borrasca Pedro en puertas de un fin de semana primaveral

Vilajoana luce su cromo electoral y propone el fichaje de Harry Kane

Vilajoana luce su cromo electoral y propone el fichaje de Harry Kane

Los comercios de Rubí estrenan un 'botón de emergencia' para contactar con la Policía Local: "Queremos que se sientan más protegidos"

Detención del expríncipe Andrés de Inglaterra, en directo | Última hora del caso Epstein: archivos e implicaciones políticas

Detención del expríncipe Andrés de Inglaterra, en directo | Última hora del caso Epstein: archivos e implicaciones políticas

El Barça femenino jugará en la Champions contra el Madrid en el Camp Nou: entradas a la venta y precios

El Barça femenino jugará en la Champions contra el Madrid en el Camp Nou: entradas a la venta y precios

Junqueras se abre a apoyar la ley contra el burka de Junts: "Y si no, presentaremos nuestra propuesta"

Junqueras se abre a apoyar la ley contra el burka de Junts: "Y si no, presentaremos nuestra propuesta"

Bill Gates cancela su participación en el congreso de la IA de India tras su implicación con Epstein

Bill Gates cancela su participación en el congreso de la IA de India tras su implicación con Epstein