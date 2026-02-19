El precio del euríbor hoy, 19 de febrero: un valor invariable que en general es bueno para los hipotecados

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tipos de interés

El euríbor hoy: este es el índice en el que se sitúa

El euríbor hoy: este es el índice en el que se sitúa

¿Qué es el euríbor?

¿Qué es el euríbor?

¿Qué es el euríbor?

Euríbor es el nombre que recibe uno de los tantos índices fundamentales en el panorama financiero europeo. Su cálculo se basa en los tipos de interés a los que los 18 bancos más importantes de la Eurozona están dispuestos a prestarse dinero entre ellos.

Este indicador se actualiza diariamente y se utiliza como referencia para determinar los tipos de interés en una amplia gama de productos financieros, como préstamos hipotecarios, préstamos para empresas y productos de inversión. 

Valor del euríbor hoy, 19 de febrero

La media anual de 2025 se situó en el 2,222%, marcando un descenso de más de un punto (1,053) respecto a la media de 2024, que fue del 3,275%.

El año arrancó en enero de 2025 con un 2,525% y se despidió en diciembre en el 2,267%. En total, una diferencia de -0,258 puntos, marcando así un año de estabilidad para los hipotecados, una cifra que en principio no es exagerada, pero que supuso un leve alivio para muchas hipotecas.

El índice de hoy, 19 de febrero de 2026, queda en 2,198% (0,00%), mientras que la media del mismo mes se sitúa en 2,225% (-0,020).

Hipotecas y tipos de interés

Tras varias subidas consecutivas, el euríbor inició 2026 con un leve descenso que pone fin a la tendencia alcista de los últimos meses y ofrece un alivio contenido a los hogares con hipoteca variable.

El índice de referencia más utilizado en España para calcular los intereses que pagan los ciudadanos por sus hipotecas variables se situó en el 2,245% de media en enero.

Esto que supone una caída de 0,022 puntos respecto a diciembre y un retroceso mucho más significativo en comparación con enero de 2025, cuando se situaba en el 2,525%.

Así, es destacable el alivio que registraron los hipotecados a lo largo de todo el año pasado. Sin ir más lejos, la diferencia entre el valor medio mensual del euríbor actualmente y el registrado en el mismo mes de 2025 es de 0,180 puntos.

Futuro de los tipos de interés

Las opiniones divergen sobre cuántos recortes podría realizar el BCE en 2026, todo dependerá de cómo evolucionen los datos macroeconómicos y la situación económica global.

Sin embargo, con los tipos oficiales estabilizados en torno al 2%, los inversores descartan movimientos bruscos a corto plazo y trasladan ese escenario al euríbor.

