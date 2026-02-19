Netflix denuncia a TikTok por vídeos de IA de Stranger Things o Los Bridgerton

El uso de la inteligencia artificial (IA) generativa en redes sociales está cada vez más estandarizado, de todas las maneras. Los fans de series de éxito, sin ir más lejos, utilizan estas herramientas para crear vídeos personalizados de sus personajes favoritos. Sin embargo, olvidan que dichos personajes están sujetos a derechos de autor, pero quien no olvida es Netflix.

El gigante del streaming estadounidense ha denunciado a ByteDance, matriz de TikTok y del generador de vídeos por IA Seedance 2.0, días después de que la Motion Picture Association, organización que aglutina a los principales estudios cinematográficos de Hollywood ya exigiera a la compañía china que "cese sus actividades infractoras" que "ignoran la legislación de derechos de autor".

Netflix ha remitido a ByteDance un requerimiento formal de cese y desistimiento (cease & dessist) por el uso de la IA Seedance 2.0 para generar y difundir vídeos que recrean a los personajes de algunas de sus series más aclamadas como Stranger Things, Las guerreras k-pop, Los Bridgerton y El juego del calamar.

Durísimas acusaciones

En el comunicado, recogido por 'Europa Press', la jefa de litigios de Netflix argumenta que nunca han autorizado a ByteDance a utilizar su contenido para generar estas imágenes o vídeos. "Las actividades de ByteDance son deliberadas y constituyen una infracción directa y secundaria de los derechos de autor, y el uso de obras protegidas por derechos de autor para crear un producto comercial competidor, especialmente uno que regurgita el original, no está protegido por el uso legítimo".

De esta manera, la plataforma ha insistido en que no se quedará "de brazos cruzados" mientras "ByteDance trata nuestra valiosa propiedad intelectual como si fuera un clip art gratuito de dominio público". Por ello, han exigido a la compañía china cuatro medidas concretas "para evitar un litigio inmediato". En primer lugar, el "cese de la producción generativa", que pasa por "implementar de inmediato medidas de seguridad tecnológicas para evitar que Seedance genere contenido similar a los personajes, títulos o configuraciones protegidos de Netflix".

En la misma línea, la empresa exige que ByteDance elimine "todo el contenido propiedad de Netflix obtenido ilegalmente de los conjuntos de datos de entrenamiento", así como "eliminar de todas las plataformas controladas por ByteDance todos los vídeos generados por Seedance que incluyan la propiedad intelectual de Netflix".

3 días para responder

Como demuestra el comunicado de Netflix, el malestar con las prácticas de ByteDance es mayúsculo. El gigante con oficinas centrales en Los Gatos, California, ha pedido también identificar "todas las infracciones", por lo que reclama "un recuento de todos los casos en los que Seedance ha generado contenido basado en indicaciones relacionadas con la propiedad intelectual de Netflix". Por último, la plataforma señala la necesidad de "revocar el acceso a cualquier socio comercial o usuario de API que utilice Seedance para generar obras derivadas no autorizadas de Netflix.".

"Esperamos su respuesta en un plazo de tres (3) días hábiles", indica Netflix en una carta remitida el martes 17 de febrero y que llega en paralelo a las enviadas por majors como Warner Bros., Disney y Paramount, que habrían trasladado por separado a ByteDance sus propias quejas y exigencias ligadas a sus respectivos catálogos.

El objetivo de las demandas, ByteDance, ha reaccionado públicamente tras las reclamaciones previas de Disney y Paramount. La matriz de TikTok ha asegurado que está "tomando medidas para fortalecer las salvaguardas actuales mientras trabajamos para prevenir el uso no autorizado de la propiedad intelectual y la imagen por parte de los usuarios".