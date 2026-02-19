Un multimillonario ‘apuesta’ 253 millones contra la plata: su jugada sacude el mercado

El multimillonario Bian Ximing, un inversor discreto con residencia en Gibraltar y fama entre los profesionales de mercados por sus exitosas posiciones alcistas en oro desde 2022, ha dado un giro estratégico y ha apostado fuertemente en contra de la plata, estableciendo una posición que ahora vale alrededor de 300 millones de dólares (unos 253 millones de euros). Esta operación ha vuelto a poner el foco en el mercado de los metales preciosos, caracterizado por una creciente volatilidad y tensiones entre oferta y demanda en 2026.

La apuesta bajista de Bian, ejecutada a través de contratos de futuros en la Bolsa de Futuros de Shanghái (SHFE), equivaldría a aproximadamente 30.000 contratos o 450 toneladas de plata, lo que la convierte en una de las posiciones cortas netas más significativas de ese mercado en fechas recientes.

Aunque la SHFE no publica oficialmente la identidad de los participantes, reconstrucciones de datos de mercado indicadas por Bloomberg sugieren que Bian ha acumulado esta posición tras revisar su exposición frente a un metal que recientemente ha mostrado movimientos amplios en su cotización.

Un contexto de mercado complejo

Esta jugada de Bian se produce en un entorno donde los fundamentos del mercado de la plata presentan señales mixtas:

Por un lado, el mercado global de plata ha mostrado déficits estructurales de oferta durante varios años , con la demanda superando constantemente a la producción, según datos del Silver Institute .

, con la demanda superando constantemente a la producción, según datos del . En China, las existencias físicas de plata en la SHFE han caído en los últimos meses, con inventarios disminuyendo de forma continua, lo que puede reflejar una absorción por demanda industrial o movimientos de mercado que afectan la liquidez física disponible.

Estas dinámicas de inventario han generado tensiones en algunos segmentos del mercado físico y derivado, lo que no pasa desapercibido entre analistas y traders. Diferentes curvas de futuros han entrado en niveles de backwardation (el precio actual de una materia prima o activo es más alto que los precios de sus contratos a futuro), señalando un mercado donde el metal físico cotiza con prima frente a contratos futuros, lo que es interpretado como indicio de escasez física relativa a corto plazo.

¿Señal de corrección o simple apuesta estratégica?

Desde una perspectiva económica, una gran posición corta como la de Bian no predice necesariamente un colapso sistémico del mercado de la plata. Los metales preciosos se negocian globalmente con miles de participantes institucionales y minoristas, y posiciones individuales —por grandes que sean— forman parte del tejido normal de los mercados de futuros.

Lo que sí refleja esta operación es una expectativa de corrección en el precio de la plata por parte de un gestor con historial de éxito en estrategias de riesgo elevado y una percepción de que la plata podría estar vulnerable tras recientes subidas, especialmente si las condiciones macroeconómicas y los datos de demanda industrial cambian.

Para el inversor medio, este tipo de especulación es mucho más volátil e incierto comparado con la inversión en oro o plata física, y suele estar reservado a participantes con alta tolerancia al riesgo y sofisticación en derivados.

En definitiva, la apuesta de Bian no cambia por sí sola los fundamentos del mercado, pero sí ilustra la creciente complejidad del mercado de la plata en un momento de fuerte interés especulativo, presiones de oferta física y dinámicas de precios que desafían la ortodoxia del sector.