Sàmper promete invertir 1.000 millones de euros anuales en la industria hasta 2030

El conseller de Empresa, Miquel Sàmper, ha prometido invertir en la industria catalana un total de 5.000 millones de euros, a tenor de mil millones anuales, hasta 2030. El presupuesto que tiene atado para el próximo lustro para financiar el Pacte Nacional per a la Indústria es de 4.463 millones de euros, si bien se compromete a tratar de ampliarlo en 600 millones de euros -120 millones por año-, según ha explicado este jueves el conseller en su comparecencia en el Parlament.

Sàmper ha acudido a la cámara catalana tras culminar, tras un año de trabajo interno, una nueva estrategia industrial. La misma quiere poner el acento en varios sectores que considera decisivos para los próximos años: los semiconductores, la inteligencia artificial, la industria agroalimentaria, el automóvil y la construcción industrializada de vivienda.

El plan prevé casi 4.500 millones de euros de inversión pública hasta 2030, unos 1.300 millones más que los que movilizó el anterior PNI. Y tratará de ampliarlo hasta los 5.000 millones de euros, según le han reclamado las patronales y sindicatos. Ese dinero se repartirá entre medidas ya incluidas en la actividad habitual de los departamentos y nuevos programas específicos.

El PNI no ha entusiasmado a la oposición, si bien tampoco ha despertado críticas frontales. Desde Junts han manifestado que esta nueva estrategia repite errores de la anterior y no logrará impulsar el peso de la industria en el global del PIB. Los obejtivos de los PNI -ya puso en marcha uno Carles Puigdemont (2016-2020) y otro Pere Aragonès (2021-2025)- es reforzar el músculo fabril catalán. Y, de momento, ninguno lo ha logrado.

El peso de la industria se ha ido encogiendo durante las últimas décadas, en la línea de lo que ha ocurrido en otras economías europeas, debido al auge de los servicios y la deslocalización de muchos procesos productivos al sudeste asiático. En 2024, la industria representa el 17,3% del total del producto interior bruto (PIB) de la economía catalana.

"Echamos en falta un calendario real y vinculante", han lamentado desde el PP, que también ha reclamado más apoyo a la química y los bienes de equipo. Desde ERC y Comuns han aplaudido la propuesta, si bien los primeros han pedido más complicidad con los agentes sociales y los segundos han echado en falta más apoyo a la transición energética

Inversiones transversales

La estrategia incluye, por ejemplo, un programa de becas para doctorados industriales —que la Generalitat financia desde 2012— y al que ahora añade 30 millones de euros hasta 2030. También contempla ayudas para impulsar empresas emergentes: cerca de 10 millones para financiar 'spin-offs' y 15 millones para crear o consolidar compañías 'deeptech'.

Otra parte del plan busca acompañar a sectores que pueden quedar tocados por la transición energética o los cambios tecnológicos. La industria manufacturera contará con 144 millones en ayudas para renovar maquinaria. Además, se prevén 175 millones en ayudas o créditos para cubrir hasta el 49% de inversiones industriales en sectores estratégicos y otros 25 millones destinados a empresas al borde del cierre.

La Generalitat asume que la industria del futuro exigirá perfiles profesionales distintos. Por eso plantea ampliar plazas de formación profesional, FP dual y estudios universitarios STEM, además de desplegar el modelo de universidad dual. Aún no concreta cuántas plazas crecerán en el circuito público, pero sí detalla más las medidas de formación para personas en paro y de reciclaje para trabajadores de sectores que tendrán que reinventarse.

Las infraestructuras también forman parte del plan. Entre las inversiones previstas figuran 66,3 millones para mejorar el transporte público hacia los polígonos industriales y 22,3 millones para construir nuevos hangares en el aeropuerto de Lleida-Alguaire, con la idea de atraer empresas del sector aeronáutico.