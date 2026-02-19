La Guardia Civil detecta 150 infracciones penales alimentarias y 16.000 administrativas en los últimos 10 años

La Guardia Civil y la Asociación Española de Denominaciones de Origen (Origen España) han celebrado este jueves el décimo aniversario de su colaboración en la lucha contra el fraude alimentario, etapa durante la cual se han detectado 150 infracciones penales y más de 16.000 de tipo administrativo.

El acuerdo, firmado en 2016 con el fin de garantizar la protección de las Indicaciones Geográficas (IIGG) frente al fraude alimentario y el uso ilícito de sus nombres reconocidos, ha dado lugar a más de 26.000 inspecciones durante la última década, informan ambas entidades en un comunicado conjunto.

Además, a lo largo de ese tiempo más de 570 personas han sido investigadas y detenidas y se han intervenido en torno a un millón y medio de litros de producto y más de 6.700 millones de kilos, según los datos presentados por la comandante Patricia Angulo, jefa del Grupo de Delitos contra el Patrimonio, en el acto de conmemoración.

Lucha contra el tráfico de alimentos

Próximamente se firmará un nuevo Procedimiento Operativo de Colaboración ante actividades ilícitas en el ámbito de la producción y el tráfico de alimentos, que volverá a marcar una actuación en tres pasos: denuncia ante la policía por parte de los Consejos Reguladores (encargados de la defensa y control de las Denominaciones de Origen, o DOP), actuación y diligencias de la Guardia Civil y personificación del Consejo en el proceso judicial.

"Este acuerdo ha sido una herramienta clave para fortalecer la seguridad alimentaria, proteger el prestigio de los productos con DOP e IGP (Indicaciones Geográficas Protegidas) y reforzar la confianza de consumidores y productores", ha declarado el presidente de Origen España, Ángel Pacheco.

Hoy las DOP y las IGP "se sienten más protegidas, más valoradas y más fuertes ante cualquier amenaza de fraude", ha afirmado.

Control del comercio electrónico

Entre los principales desafíos del sector, se encuentra la necesidad de un mayor control sobre el comercio electrónico, según el secretario general del Consejo Regulador DOP Los Pedroches, Juan Luis Ortiz.

"Se trata de un mercado en plena expansión en el que, en ocasiones, los vendedores aluden a los territorios vinculados a una DOP o IGP cuando se refieren a productos que no disponen de estos sellos de calidad diferenciada, y eso supone un fraude para los consumidores", ha denunciado Ortiz, que ha solicitado que se realicen actuaciones de oficio por parte de la Guardia Civil y las administraciones públicas competentes.