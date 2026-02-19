El Govern quiere concesionar carreteras, estaciones de la L9 del metro y electrolineras por 1.184 millones de euros

El Govern ha iniciado una consulta preliminar al mercado para evaluar el interés del sector privado en participar en la financiación, construcción y mantenimiento de varias infraestructuras de movilidad en Catalunya mediante fórmulas de colaboración público-privada. La iniciativa engloba actuaciones por un valor estimado de unos 1.184 millones de euros en tres ámbitos: carreteras, la finalización de estaciones de la línea 9 del metro y una red de electrolineras de alta capacidad. La intención es que las primeras licitaciones arranquen este mismo 2026.

Según fuentes de la Conselleria de Territori, el objetivo es acelerar la ejecución de obras consideradas prioritarias y garantizar su mantenimiento futuro a través de concesiones de obra pública con sistemas de pago por disponibilidad, un modelo que ya se aplica en otros países europeos. La consulta se abre de forma simultánea para los tres proyectos y se tramitará a través de los perfiles del contratante del propio departamento.

Electrolinera instalada en el 'skatepark' de Gavà / Ayuntamiento de Gavà

Las consultas se publican desde este jueves y establecen un plazo inicial de 15 días para formular dudas sobre el alcance de las actuaciones y un periodo posterior de 30 días para la presentación de propuestas o comentarios técnicos y económicos. Durante este proceso también podrán celebrarse entrevistas con los operadores interesados, ya sean concesionarias, fondos de inversión o constructoras, han citado como ejemplos.

Seguridad vial gracias al 2+1

El bloque de mayor volumen económico corresponde al desarrollo del programa de carreteras 2+1 para mejorar la seguridad viaria. La inversión estimada asciende a 666 millones de euros y contempla la transformación de varios tramos de la red viaria con un total de 366 kilómetros pendientes de actuación dentro de un programa global de 430 kilómetros.

El viaducto de Osomort, en el Eix Transversal. / ACN

Las mismas fuentes han expuesto que el modelo planteado se basa en concesiones con pago por disponibilidad, de forma que la Administración retribuye a la concesionaria en función del estado y la calidad de la vía y no del tráfico que registre, la fórmula que se había usado históricamente, que eran peajes a la sombra u otros métodos de financiación.

El planteamiento prioriza la seguridad y pretende determinar qué tamaño mínimo de proyecto resulta atractivo para los operadores privados, ya sea mediante lotes o agrupando tramos de una misma carretera. El Govern considera que esta fórmula permitiría acelerar plazos en un contexto en el que la mejora de determinados ejes viarios (por ejemplo la C-12, C-14, C-31 o C-55) se considera urgente para reducir la siniestralidad.

Liquidez en el mercado

El Ejecutivo defiende que la colaboración público-privada puede facilitar la ejecución anticipada de infraestructuras estratégicas, con pagos a lo largo del tiempo ligados a su disponibilidad y mantenimiento, que se podrían prolongar durante 25 o 30 años. También considera que el contexto actual del mercado, con liquidez en el sector concesional y financiero, puede favorecer la participación en este tipo de proyectos. De hecho, hace tiempo que los contratistas de obra pública piden que se impulsen este tipo de acuerdos.

El segundo proyecto incluido en la consulta es la finalización de nueve estaciones de la línea 9 del metro del tramo III, el central, con una inversión estimada de 500 millones de euros entre obra nueva, mantenimiento y reposición futura., un sistema que ya se usa en los otros tres tramos.

Obras de la L9 del metro, en el tramo entre Camp Nou y Mandri. / FERRAN NADEU / EPC

El nuevo planteamiento modifica el esquema aplicado en etapas anteriores (no se tiraba adelante una concesión desde hace 14 años) y se centrará únicamente en la ejecución de estaciones y su mantenimiento, sin incluir el túnel ni la obra civil principal. El objetivo es cumplir el calendario previsto para completar estas infraestructuras antes de 2032 y evitar retrasos adicionales. El sistema propuesto también se basa en pagos por disponibilidad, un modelo que ya se utiliza en la explotación de tramos de esta red. La consulta busca determinar el interés del sector y evaluar la viabilidad financiera de la operación.

Electrolineras de carga ultrarrápida

El tercer bloque corresponde al despliegue de una red de 11 electrolineras de recarga ultrarrápida para vehículos eléctricos, con una inversión estimada de 18 millones de euros. Las instalaciones estarán ubicadas en corredores viarios de alta capacidad y formarán parte de la red transeuropea de transporte.

Desde Territori explican que los puntos de recarga previstos tendrán potencias superiores a 150 kilovatios, lo que permitiría realizar recargas en unos 10 minutos, pensadas especialmente para usuarios en tránsito en autopistas y vías rápidas. Las estaciones se ubicarán en áreas de servicio de titularidad pública, donde se añadiría este nuevo servicio. Entre los corredores analizados figuran ejes como la C-25, la C-16, la C-60, la C-32 o la C-33, con el objetivo de cumplir los requerimientos europeos de despliegue de infraestructura de recarga eléctrica.