Las exportaciones catalanas superan el récord de los 100.000 millones de euros pese a los aranceles de Trump

Dejaba caer hace unos días Miquel Sàmper, conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, que, con todo lo que estaba sucediendo en Estados Unidos, no había garantía alguna de que Catalunya volviese a superar los 100.000 millones de euros en exportaciones al exterior en 2025. Mucho menos, que lo hiciese batiendo el récord absoluto. Pero la comunidad ha acabado demostrando –en palabras del mismo titular del Govern– "su capacidad de seguir abriendo puertas cuando otras se cierran".

Las empresas catalanas exportaron el equivalente a 100.779 millones de euros entre enero y diciembre del año pasado, un volumen apenas un 0,6% superior al del 2024 y un discretísimo 0,09% más que en 2023, cuando se logró, por primera vez, superar la barrera de los 100.000 millones de euros. Es, en cualquier caso, crecimiento "en un entorno global adverso, incierto y complejo", lo que demuestra, en palabras de Sàmper, "la robustez internacional del tejido empresarial". Además, esta cifra mantiene a Catalunya como motor exportador de España, al concentrar un 26% de todo lo que vende el país al extranjero.

Pese a todo, el saldo sigue siendo negativo, pues Catalunya continúa importando más de lo que exporta: han sido 114.359 millones de euros de compras al extranjero en 2025, un 3,3% más que el año anterior.

Son datos del Informe Mensual de diciembre de Comercio Exterior de España elaborado por la Secretaría de Estado de Comercio, un documento que no detalla si ha habido cambios en los países más y menos compradores de producto catalán. De todos modos, la información mes a mes muestra que las exportaciones de Catalunya a Estados Unidos llevaban desde agosto en tasas negativas (-30%, -2,4%, -4%, -11% y -10,3%, sucesivamente) y este es el mercado extracomunitario con el que más comercia la comunidad. La venta de bienes a China lleva, en cambio, prácticamente todo el año en positivo, registrando un incremento de hasta el 46% este pasado mes de noviembre, y del 22%, en diciembre.

De América a Asia

En este sentido, según cálculos preliminares de Acció, las exportaciones a los Estados Unidos han caído un 3,4% de un año a otro por culpa de "la nueva política arancelaria" impuesta por el presidente Donald Trump, mientras se dispara un 25% el comercio con Corea del Sur, China (+13,7%), Vietnam (+11%) o la India (+4,4%). En general, esta institución ve claro el trasvase de comercio hacia Asia, África y Oriente Medio, frente a la caída en América en general.

Tal como queda la radiografía a diciembre, la Unión Europea sigue siendo la potencia más importante para Catalunya en términos de exportación, con Francia, Alemania e Italia en cabeza (y, los tres países, con cifras que van al alza).

En cuanto a los sectores, lo que más han vendido las empresas catalanas al exterior este 2025 son productos químicos, bienes de equipo y alimentación. El primer sector supone casi un 30% de todo lo que exporta Catalunya, aunque es la única de las tres áreas que ha vendido menos fuera que el año previo (un 2,8% menos). Los otros dos van a más, aunque estén lejos en cuanto a su peso sobre el total, un 16% cada una.