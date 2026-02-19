El consejo de la catalana Ercros rechaza la opa de Bondalti y tres consejeros no venderán sus acciones

El consejo de administración de la compañía química Ercros ha concluido este jueves que la OPA lanzada por la portuguesa Bondalti Ibérica no es favorable para la compañía y, además, los tres consejeros que son accionistas han comunicado que no tienen intención de acudir a la oferta y vender sus títulos, según ha trasladado la empresa en un comunicado.

El órgano de gobierno de la empresa catalana sostiene que el proceso de la OPA “ha distorsionado” la marcha ordinaria de Ercros durante los dos últimos años y recuerda que ya en el pasado estudió y descartó propuestas de Bondalti para integrar ambos grupos. A su juicio, si la operación prospera, Ercros quedaría relegada dentro del Grupo José de Mello, un conglomerado de mayor tamaño en el que la química no es el negocio principal, con la consiguiente pérdida de peso y visibilidad.

El consejo también advierte de que Bondalti prevé elevar el endeudamiento de Ercros en los próximos ejercicios para atender parte de los compromisos asociados al préstamo suscrito para financiar la compra, y de que introduciría cambios en la política de dividendos que se traducirían en un recorte del reparto. Asimismo, subraya el impacto potencial de las condiciones impuestas por la CNMC: la obligación de vender hipoclorito sódico a precio de coste durante un máximo de 15 años podría lastrar la rentabilidad de esa actividad, limitar la generación de ingresos y provocar una pérdida “significativa” de valor.

En el apartado accionarial, Ercros recuerda que alrededor de 150 accionistas que concentran el 27% del capital ya comunicaron en julio de 2024 que no aceptarían la OPA y que el consejo no tiene constancia de un cambio de postura. La compañía añade que en las dos últimas juntas generales los accionistas expresaron mayoritariamente su rechazo a la operación, tanto por el precio ofrecido como por el proyecto industrial presentado por Bondalti. Además, señala que, si la oferta culmina con éxito, la eventual OPA de exclusión anunciada por el oferente deberá formularse, como mínimo, al mismo precio, después de que la CNMV no haya validado el importe propuesto como equitativo.

Bondalti ofrece 3,505 euros en efectivo por cada acción de Ercros, lo que supone una prima del 39,3% sobre el precio medio ponderado por volumen del último mes (2,52 euros). Esta cifra deriva del ajuste del precio inicial de 3,6 euros tras el reparto de dividendos realizado por Ercros y equivale a una prima del 40,6% —incluidos los dividendos distribuidos— respecto al cierre del 5 de marzo de 2024 (2,56 euros). El desembolso máximo de la operación ascendería a 320,48 millones de euros y su eficacia queda condicionada a superar el 50% de los derechos de voto, umbral que se alcanzaría con la aceptación de al menos 45.718.100 acciones, dado que la empresa no cuenta con autocartera.