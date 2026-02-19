El Cercle d'Economia llama a "moderar" la llegada de migrantes para priorizar a los trabajadores cualificados

El Cercle d'Economia ha abogado por restringir la llegada de migrantes, optar por una migración "más moderada" y priorizar así la atracción de trabajadores cualificados de otros países que permitan seguir impulsando el crecimiento de la economía, pero a través de sectores productivos y de alto valor añadido.

La entidad presidida por Teresa Garcia-Milà ha aplaudido en una nota de opinión publicada este jueves la regularización extraordinaria del Gobierno, pero también critica que la misma es un reflejo de que "España no ha tenido nunca una verdadera política migratoria" y alerta que "continuar gestionando la inmigración como se ha hecho hasta ahora dificulta el cambio de modelo económico que el país necesita".

"La coherencia con las capacidades exige tener en cuenta que la presión creciente sobre los servicios públicos y, también, sobre el mercado de la vivienda, en un contexto de oferta muy rígida, hacen aconsejable modular los flujos de llegada [de migrantes] para reducir el desajuste entre oferta y demanda", reza la nota de opinión publicada este jueves, bajo el título 'La necesidad de una política migratoria: modelo productivo, integración y bienestar social'.

La entidad considera que "la apuesta debería ser clara por un model más intensivo en productividad, compatible con una inmigración más moderada en volumen, más ordenada y alineada con las necesidades y las capacidades reales del país".

Motor de crecimiento

La migración está siendo uno de los motores de crecimiento de la economía española y catalana en el actual ciclo. Así lo reconocen desde el Cercle y lo han cuantificado otras instituciones. Funcas, por ejemplo, estima que la incorporación de la fuerza laboral extranjera explica casi la mitad del crecimiento del PIB desde 2022 en España.

No obstante, desde el Cercla consideran que el perfil de migrantes que está llegando y las condiciones legales en las que lo hacen incentivan que se acaben empleando en sectores de bajo valor y productividad, es decir, se emplean como cuidadores, peones o camareros y no como programadores o médicos.

Lo que está incentivando que la economía catalana crezca más en cantidad que no en calidad. Así lo reflejan los datos de Idescat, que muestran como el PIB por habitante ha crecido entre 2019 y 2024 (últimos datos disponibles) un 19,1% en Catalunya, un 22,6% en España y un 25,4% en la Unión Europea. Es decir, el Cercle argumenta que se está creando riqueza, en Catalunya especialmente, pero se está repartiendo entre más gente por esa intensa llegada de personas del extranjero.

Y eso tiene efectos sobre el uso de los servicios públicos, como Rodalies o la sanidad, en los cuales la Administración no ha invertido lo que debiere. "Catalunya es hoy un país dimensionado para atender una población de seis millones, cuando y tiene más de ocho", han criticado en su nota.

Priorizar a los trabajadores

El Cercle considera indispensable reformar la política migratoria y los canales de entrada regular de personas. En España nueve de cada 10 migrantes entran por un aeropuerto. Desde la institución critican que uno de los principales mecanismos de regularización haya acabado siendo uno que fue teóricamente diseñado para excepciones, como es el arraigo.

Lo que implica que una persona debe pasar dos años en suelo español hasta poder lograr un permiso de trabajo. La entidad no se pronuncia sobre cómo evitaría que llegaran migrantes que hoy entran como turistas pero que se quedan para acabar trabajando y acaban recurriendo a esa figura del arraigo.

Las bolsas de irregularidad que eso genera incentiva, a su entender, el desarrollo de ciertas actividads económicas de bajo valor, ya que los empresarios de las mismas se valen de esa mano de obra barata para lucrarse y perpetuan ese modelo de crecimiento de escasa productividad. El Cercle llama a reformar la figura del arraigo y a exigir a los migrantes que quieran traer a familiares que más garantías que acrediten que disponen de medios económicos para mantenerlos.

Es por ello que desde el Cercle se referencian en modelos como el de Canadá y Australia, donde existen unos cauces legales asentados para, a través de visados que premian la alta empleabilidad de los solicitantes, autorizar la entrada al país con derecho a faenar de manera legal desde el primer día.

En este sentido, las tesis del Cercle coinciden con las defendidas por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que precisamente cita a Canadá y Australia como sus modelos para reformar las competencias migratorias. Y reclama al PSOE que se alinee, a su vez, con las mismas. Esto interpela el conjunto de fuerzas políticas, y muy directamente los dos partidos mayoritarios, que tienen la responsabilidad de abordar este debate con valentía y visión de país. No hacerlo sería una grave irresponsabilidad", reza su nota.

España ya dispone actualmente de cauces legales para traer a trabajadores del extranjero, si bien la nota de la institución se muestra muy críticos con el funcionamiento de los mismos. El catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, que permite a las empresas ir a contratar a fuera determinados perfiles si se registra una proporción elevada de vacantes en el Sepe, se rige por una "lógica todavía demasiado rígida y burocrática". Uno de los principales problemas que tiene esta vía es que prácticamente ninguna compañía formaliza contratos a través de las oficinas públicas de empleo.

Respaldo a la regularización del Gobierno y a Junts

El Cercle ha hecho un llamamiento a repensar la política migratoria a futuro, pero también ha aplaudido el ejercicio de reconocimiento de una situación ya real como es la regularización de migrantes que anunció el Gobierno. Esta podría beneficiar hasta 800.000 personas en toda España, que ya viven y muchas de ellas trabajan aquí y les concedería autorización laboral para salir de la economía sumergida.

La entidad presidida por Garcia-Milà también ha cerrado filas con la reivindicación de Junts -pactada con el PSOE pero aún no ejecutada por falta de mayorías parlamentarias, de ceder parte de las competencias migratorias a la Generalitat. "Una mayor capacidad de gestión a nivel catalán podría contribuir a una administración más ordenada y ajustada a la realidad del país, siempre que vaya acompañada de recursos y se inserte en un marco coherente con el Estado y la Unión Europea"

Noticias relacionadas

Otras recomendaciones del Cercle pasan por dotar de más recursos para los ayuntamientos, que son las administraciones más implicadas en la acogida e invertir más recursos en educación, como pilar de integración.