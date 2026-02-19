CaixaBank reelige a Tomás Muniesa como consejero

El consejo de administración de CaixaBank ha acordado proponer en la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el 27 de marzo, la reelección del presidente Tomás Muniesa, como consejero con carácter dominical por un periodo de cuatro años, según ha informado la entidad. Muniesa es desde 2025 presidente del Consejo.

Además, se ha propuesto el nombramiento de Ana María García Fau como consejera independiente de la entidad para cubrir la vacante de Amparo Moraleda Martínez, que ha presentado su renuncia al cargo de consejera al cumplirse doce años desde su nombramiento inicial el próximo mes de abril. Actualmente, García Fau es consejera independiente de Acerinox, Cellnex, Gestamp y de JDE Peet’s NV (sociedad cotizada de Países Bajos, desde mayo de 2022).

En su reunión de hoy en Valencia, el Consejo ha acordado también el nombramiento por cooptación de Pablo Arturo Forero Calderón como consejero, con la categoría de independiente, y ha acordado elevar a la próxima Junta General la ratificación de su nombramiento. Forero tenía hasta la fecha la categoría “otro externo”.

La propuesta planteada mantiene intacta la estructura del consejo de administración: 15 miembros, con un 40% de presencia femenina y 10 consejeros independientes. Su composición sería: Tomás Muniesa, como presidente y consejero dominical; Gonzalo Gortázar, CEO de CaixaBank; los independientes Eduardo Javier Sanchiz Irazu, Luis Álvarez Satorre, María Verónica Fisas Vergés, Pablo Arturo Forero Calderón, Rosa María García Piñeiro, Cristina Garmendia Mendizábal, Peter Löscher, Bernardo Sánchez Incera, Koro Usarraga Unsain y Ana María García Fau; los dominicales José María Méndez Álvarez-Cedrón y Teresa Santero Quintilla; y el consejero “otro externo” Fernando María Costa Duarte Ulrich.