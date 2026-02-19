El aumento del salario mínimo genera debate: los expertos critican su impacto real sobre los trabajadores con sueldos más bajos

El reciente aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha generado numerosas opiniones, tanto buenas como malas, acerca de su eficacia y efecto en los sueldos. Algunos afirman que esta medida podría afectar a los salarios en sectores concretos, sobre todo en los sueldos más bajos y cercanos al SMI.

Uno de los puntos clave que mencionan algunos expertos es la densidad de puestos de trabajo con salarios bajos. De hecho, el economista Manuel Hidalgo señala que, pese a la subida salarial de los últimos años, los sueldos todavía se encuentran entre un 10% y un 15% por debajo de la media europea.

Una falta de desarrollo empresarial

A simple vista, los salarios en el país continúan siendo bajos, sobre todo si se tiene en cuenta la especialización mayoritaria en sectores de bajo valor económico, ya sea la hostelería, comercio o parte del turismo. Aquí podemos añadir la alta temporalidad del mercado laboral.

En general, muchos sectores laborales, como la agricultura y la ganadería, dependen en su mayoría de la rotación y los empleos a tiempo parcial. Además, el país presenta un tamaño empresarial pequeño y poco desarrollado, donde la mayoría de negocios son pymes.

Este factor tendría un efecto negativo sobre la economía española, ya que provocaría una productividad baja, y con ello menor capacidad para mejorar los salarios. En algunos casos, se señala una debilidad de la negociación colectiva en muchos sectores, limitando la firma de convenios laborales estables y generando un paro estructural alto.

Las retenciones del IRPF: definición y tramos generales

Una de las causas principales de que nuestro sueldo disminuya es mediante la retención del IRPF. Esta es una reducción salarial que afecta a las nóminas de los trabajadores en empresas. Básicamente, es el dinero que debemos abonar para cubrir el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Para calcular este impuesto, se aplica un porcentaje de retención sobre el salario bruto anual, que depende del salario, situación familiar, tipo de contrato y su duración. De hecho, el factor fundamental es el rango de ingresos, ya que en función de este, el porcentaje de retención aplicado será superior o inferior:

Hasta 12.450 euros: 19%

De 12.450 a 20.200 euros: 24%

De 20.200 a 35.200 euros: 30%

De 35.200 a 60.000 euros: 37%

De 60.000 a 300.000 euros: 45%

Más de 300.000 euros: 47%

En todo caso, las autoridades fiscales recuerdan la importancia de informarse sobre actualizaciones en la normativa y los rangos de ingresos oficiales. Una buena educación financiera podría ahorrarnos muchos imprevistos, permitiendo a los trabajadores controlar adecuadamente su carga de impuestos.