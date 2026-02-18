Si cobras el SMI, te deben atrasos: así queda el nuevo salario mínimo en 2026

Pedro Sánchez y el Gobierno han dado luz verde a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2026. La cifra clave: 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas, con efectos económicos desde el 1 de enero, lo que abre la puerta a regularizaciones y atrasos cuando se publique el real decreto en el BOE.

La subida aprobada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social supone un incremento del 3,1% frente al SMI vigente en 2025 (1.184 euros/mes en 14 pagas), según el real decreto actualmente en vigor.

Así queda el SMI 2026 (mes, año, día y colectivos)

El texto del Real Decreto fija el SMI general en 40,70 euros/día o 1.221 euros/mes (14 pagas), lo que equivale a 17.094 euros brutos al año.

Si tu empresa prorratea las extras, la referencia habitual para comparar “en 12 pagas” es 1.424,50 euros brutos/mes (1.221×14/12).

Para colectivos con regulación específica, el mínimo también se actualiza:

Eventuales y temporeros: 57,82 euros por jornada legal.

57,82 euros por jornada legal. Empleadas/os del hogar por horas (régimen externo): 9,55 euros por hora efectiva.

¿Cuánto sube tu sueldo y desde cuándo se aplica?

En términos sencillos: si estabas exactamente en el SMI de 2025, el salto es de +37 euros brutos al mes en 14 pagas (unos +518 euros al año).

La norma establece que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, pero “surtirá efectos” para todo el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026.

Esto quiere decir que cuando se publique, muchas empresas tendrán que actualizar nóminas y, si has cobrado por debajo del nuevo mínimo desde enero, regularizar atrasos.

Ojo con dos matices frecuentes: el SMI se refiere a retribución en dinero (el salario en especie no puede rebajarlo) y, en contratos a tiempo parcial, el mínimo se calcula de forma proporcional a la jornada.