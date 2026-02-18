Pharmacelera capta 6 millones del capital riesgo para su plataforma de desarrollo más rápido de medicamentos

Anunciaron su intención de aterrizar en Estados Unidos hace aproximadamente tres años. También su ambición de multiplicar por cinco su volumen de negocio pasado este tiempo. De momento, 2026 empieza con buenas noticias para Pharmacelera: esta empresa con sede en el Parc Científic de Barcelona (PCB) ha cerrado una ronda de financiación de 6 millones de euros que les da aire para estabilizar su presencia en el país norteamericano, al tiempo amplían la capacidad técnica de su plataforma.

La empresa ha desarrollado una herramienta que aplica la mecánica cuántica y la Inteligencia Artificial (IA) en el descubrimiento de fármacos. Al generar moléculas hasta 10 veces mejores –afirman desde la compañía– y de una manera 75.000 veces más rápida que mediante los métodos alternativos, agilizan el proceso de encontrar nuevas moléculas candidatas a tratar una enfermedad y lo logran, además, "con una rapidez, eficacia y precisión sin precedentes".

Hasta la fecha, Pharmacelera recuenta un centenar de proyectos en los que ha participado y "clientes habituales tanto en Europa como en Estados Unidos", entre los cuales figuran tres grandes farmacéuticas y varias empresas biotecnológicas "de gran prestigio" cuyo nombre no desvelan.

Es por todo ello que esta empresa también acelerada por el programa The Collider de la fundación Mobile World Capital ha convencido a cuatro grandes fondos de inversión a embarcarse en su proyecto. La operación la ha liderado la firma belga Heran Partners, y la alianza que implica el aterrizaje de Raf Roelands en el consejo de administración de Pharmacelera. "Creemos firmemente en esta empresa, reforzada por las conversaciones directas mantenidas con sus clientes, entre los que se cuentan importantes empresas farmacéuticas, que ya han experimentado el importante impacto de su tecnología", argumenta este inversor, en un comunicado.

En la ronda también han participado el fondo de Pamplona Clave Capital (que coloca a Ignacio Prieto en el consejo de administración), la firma coruñesa Bio&Tech Smart Capital y la gestora también española Inveready.

Alianza con Silicon Valley

"El respaldo de estos importantes inversores, que tienen un profundo conocimiento sobre el descubrimiento de fármacos, es una validación sólida de nuestra tecnología revolucionaria: la financiación nos permitirá establecer un equipo en Estados Unidos, un paso natural para seguir reforzando nuestras relaciones con grandes empresas farmacéuticas y biotecnológicas de las costas este y oeste", concreta el consejero delegado de Pharmacelera, Enric Gibert.

En este sentido, el comunicado en el que se difunde la noticia destaca como elemento clave para que se haya sellado esta ronda que, en 2023, Pharmacelera llegara a un acuerdo con la firma General Inception, una especie de constructor de 'startups' de ciencia y tecnología puntera con sede en Silicon Valley. La empresa catalana es socia estratégica de la americana para toda empresa que quiera apoyarse en la IA para descubrir fármacos.

"La primera oleada de descubrimiento de fármacos impulsado por IA prometía mucho, pero aportó comparativamente poco", completa Gibert. "Pharmacelera está cambiando el panorama acoplando la IA con simulaciones basadas en la cuántica para aprovechar el exaSpace [el vasto universo aún por descubrir de billones de moléculas] para encontrar fármacos muy novedosos, que son hasta 10 veces mejores, utilizando un proceso que es hasta 75.000 veces más rápido que los enfoques tradicionales basados en IA", concluye.