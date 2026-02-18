La multinacional Sage abre en Barcelona su tercer hub mundial, con más de 650 empleados

La multinacional británica de 'software' Sage ha inaugurado este miércoles su tercer hub mundial, que ha ubicado en el barrio de Poblenou de Barcelona, en el distrito tecnológico del 22@, donde centralizará los más de 650 empleados de la compañía en Catalunya. La multinacional ha elegido Barcelona por su creciente ecosistema tecnológico, por unas instituciones comprometidas con el sector y por tratarse de un lugar ideal para atraer talento europeo, ha explicado Aaron Harris, responsable tecnológico de Sage.

Los equipos del nuevo centro están conformados por especialistas en ciencia de datos, ingeniería, desarrollo de IA y ciberseguridad. En Barcelona se desarrollarán productos clave, como la herramienta Sage Active para pymes o el agente de IA Sage Copilot, además de la tecnología subyacente y la infraestructura de otras aplicaciones que luego se terminan en los 'hubs' de desarrollo situados en Atlanta y Newcastle. También se diseñan apps móviles. La inauguración se enmarca en los planes de Sage en la zona Iberia como un polo tecnológico, apostando por el talento de empresas de la región. Por ejemplo, la compañía anunció recientemente un acuerdo global con Augusta Labs, un laboratorio de IA de origen portugués, enfocado en ayudar a las empresas a construir y escalar la adopción de esta tecnología.

El nuevo hub de la empresa, que se une a los que tiene también en Newcastle (Reino Unido) y California (Estados Unidos), está ubicado en el distrito tecnológico de renombre de Barcelona (el 22@) y cuenta con una superficie de 3.600 metros cuadrados. El edificio agrupará a partir de ahora las oficinas de la multinacional en Barcelona, incluyendo también las que tenía en Sant Cugat, lo que se traduce en más de 650 empleados de 40 nacionalidades diferentes. Con esta apertura, Sage pretende aumentar en un 10% su plantilla anualmente y de manera sostenida a medio plazo.

La empresa

Sage es considerada una de las mayores firmas mundiales de 'software' de gestión para pymes. Básicamente, sus desarrollos sirven para cubrir servicios de contabilidad, facturación, gestión de nóminas y finanzas. Su cliente típico es la pequeña y mediana empresa. También contables y asesores autónomos que requieren aplicaciones estándar. La firma nació en 1981 en Newcastle upon Tyne (Reino Unido) y hoy opera en más de 20 países para unos seis millones de clientes. Su estrategia le ha llevado a implementar servicios en la nube, que integran también herramientas basadas en inteligencia artificial. Un pequeño negocio puede usar Sage en un entorno de aplicaciones integrado y en la nube. La facturación de la multinacional es del orden de los 2.500 millones de euros, con niveles de crecimiento del orden del 10% anual. La compañía está reforzando funcionalidades de IA (detección de anomalías, codificación automática, asistentes conversacionales) para automatizar tareas contables y financieras. Cuenta con alrededor de 10.740 empleados en todo el mundo (dato reportado a 30 de septiembre de 2024), lo que supuso una ligera caída del 5,17% frente al año anterior.

La inauguración en Barcelona

Al acto de inauguración de la sede barcelonesa ha acudido el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, que ha defendido que "Catalunya debe hacer un esfuerzo muy importante para que se produzca una transferencia del conocimiento y el talento al mundo de la empresa" para generar así empleo y contribuir al crecimiento económico y social. "La generación de empleo, y de empleo de calidad, es un motor social, esta prosperidad que queremos que llegue al máximo número de personas y al máximo también del territorio", ha defendido Sàmper, un proceso en el que ha apuntado el rol de la compañía británica en Barcelona, con más de 600 trabajadores en Barcelona, de los cuales un 50% son ingenieros. "Que no se nos queden las investigaciones de nuestros ingenieros, físicos y matemáticos en un laboratorio o en unos 'papers", ha indicado el conseller.

También han acudido a la jornada el cuarto teniente de alcalde de Economía del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls; el director general de Sage Iberia, José Luis Martín; el chief commercial officer de Sage, Derk Bleeker, y el director tecnológico de la compañía, Aaron Harris. Durante su intervención, Valls ha afirmado que Barcelona es y quiere apostar por ser un hub digital en Europa: "Si queremos hacer crecer el ecosistema digital de Barcelona, necesitamos compañías como vosotros". El teniente de alcalde ha asegurado que Barcelona es una ciudad con turistas y que el consistorio pretenden que lo siendo para que "que vengan compañías como la vuestra aquí", que son, ha defendido, las que pueden dar oportunidades económicas, profesionales y de ocupación que generen una estructura salarial mejor.

La clausura de la inauguración ha ido a cargo del delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, que ha afirmado que "España juega ya en la primera liga tecnológica mundial, con inversiones de alto valor añadido y captación de talento internacional", aunque en ocasiones, en sus palabras, se olvide. "Este nuevo centro refuerza aun más nuestro posicionamiento como el referente que queremos ser, y que somos. La Inteligencia Artificial (IA), software, la nube y la transformación digital son prioridades para nuestra agenda industrial y tecnológica, y en este marco, Barcelona se ha erigido como un puntal", ha aplaudido Prieto. El delegado también ha defendido el apoyo del Gobierno, en tanto que va a "aportar todo y toda la ayuda que haga falta", aunque también ha reconocido que son las empresas las que generan empleo e inversiones, y el papel de las administraciones pasa por crear un ecosistema apto para dicho desarrollo.